Повлияет ли на ситуацию со светом заявление Фицо — объяснение «Укрэнерго» Сегодня 10:33 — Энергетика

В Украине аварийные отключения света

Как сообщили в «Укрэнерго», вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии — никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии больше месяца назад и в очень ограниченном объеме.

«В общем, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины довольно редко. Речь идет о непродолжительных поставках», — пишут в компании.

Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором — компанией SEPS — в НЭК «Укрэнерго» пока не поступало.

Читайте также Фицо раскритиковал ЕС за план по отказу от энергоресурсов россии

Они обратили внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии — НЭК «Укрэнерго» и SEPS — являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью удовлетворять установленным правилам деятельности организации.

В настоящее время между НЭК «Укрэнерго» и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии.

Как говорится в сообщении, НЭК «Укрэнерго» 23.02.2026 получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки.

О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных связей используется, в соответствии с результатами проведенных аукционов.

Напомним, 18 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии для Украины.

Также в Венгрии и Словакии заявили, что ими был приостановлен экспорт дизеля в Украину. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии.

В то же время Хорватия отказалась транспортировать российскую нефть через свой нефтепровод Adria для Венгрии и Словакии.

Об этом Европейский Союз считает, что только Украина должна решать, когда может быть восстановлена ​​поврежденная россией инфраструктура нефтепровода «Дружба», которым Венгрия и Словакия ранее получали российскую нефть.Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анна-Кайса Итконнен на брифинге в Брюсселе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.