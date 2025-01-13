Фицо сделал ставку на москву, а не на свою страну и объединенную Европу — Зеленский — Finance.ua
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Фицо сделал ставку на москву, а не на свою страну и объединенную Европу — Зеленский

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Украина предлагала свою помощь словацкому народу на время адаптации к отсутствию транзита газа из россии, однако Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал ставку на москву, а не на свою страну и объединенную Европу.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в сети X.
«Хорошо, что Премьер-министр Словакии Фицо все-таки уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Пожалуй, для него лично это непросто — вместо того чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои собственные ошибки», — говорится в сообщении.
По словам главы государства, это было очевидной ошибкой Фицо — надеяться, что его теневые схемы с москвой будут существовать до бесконечности.
«Мы предлагали свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из россии, но сам Фицо высокомерно отказался», — отметил Зеленский.
По словам Президента Украины, многие в Европе предупреждали Фицо, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого.
«Но проблема именно в том, что он сделал ставку на москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала», — акцентировал Зеленский и выразил надежду, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики Президента Трампа для увеличения поставок на континент американского газа помогут преодолеть проблемы, возникающие из-за недальновидности отдельных европейских деятелей.
Фицо — один из немногих союзников кремля в Европейском Союзе, сблизивший Братиславу с москвой после своего возвращения к власти в 2023 году. Фицо 10 января заявил в парламенте, что диктатор россии владимир путин, с которым он встречался, гарантировал поставку газа для Словакии, и назвал москву надежным поставщиком.
Фицо встретился с путиным в москве 22 декабря. Его поездка была третьей поездкой главы правительства ЕС с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.
2 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство его страны обсудит ответные меры на действия Украины после того, как она остановила транзит российского газа через свою территорию в Словакию.
По материалам:
Укрінформ
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