Как заключить договор с Yasno онлайн: когда могут отключить электричество

В Yasno сообщили, что из-за технических доработок цифровых сервисов поставщика Yasno бытовые клиенты могут временно подать заявку на заключение договора о поставках через энергоофисы Yasno или дистанционно, отправив документы на email.

Что нужно сделать

После заключения договора с оператором системы распределения обратитесь в энергоофис Yasno с таким пакетом документов:

Заявление-присоединение;

Документ, которым определено право собственности или пользования на объект (квартиру) и выписку из государственного реестра на недвижимость;

Паспорт гражданина Украины: первая, вторая страницы (3 страница предоставляется в случае наклеенной фотографии) и страница с пропиской о зарегистрированном месте жительства (или ID-карта (2 страницы) со справкой о регистрации места жительства);

справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой налогового органа);

Копия паспорта точки распределения объекта клиента.

Зоны суток

Если по вашей квартире (помещению) происходит потребление электрической энергии в двух-/трех зонах суток, рекомендуем предоставить Протокол параметризации счетчика электрической энергии.

Цифровые копии документов можно направлять на email YASNO, в зависимости от региона:

г. Киев — kyiv@yasno.com.ua

Днепропетровская область — dp@yasno.com.ua

Донецкая область — grezcontract@yasno.com.ua

Сотрудники просмотрят пакет документов и вернутся к вам с обратной связью.

Попутно напомним, в Украине потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения.

При накоплении долга возможно начисление пени и штрафов , а за длительную неуплату — даже отключение электроснабжения.

В то же время, мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который ввели в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад. В настоящее время он действует только на территориях, где идут боевые действия или находятся под временной оккупацией.

Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3 000 грн, если его не платят более двух месяцев.

