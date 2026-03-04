Как заключить договор с Yasno онлайн: когда могут отключить электричество
В Yasno сообщили, что из-за технических доработок цифровых сервисов поставщика Yasno бытовые клиенты могут временно подать заявку на заключение договора о поставках через энергоофисы Yasno или дистанционно, отправив документы на email.
Что нужно сделать
После заключения договора с оператором системы распределения обратитесь в энергоофис Yasno с таким пакетом документов:
- Заявление-присоединение;
- Документ, которым определено право собственности или пользования на объект (квартиру) и выписку из государственного реестра на недвижимость;
- Паспорт гражданина Украины: первая, вторая страницы (3 страница предоставляется в случае наклеенной фотографии) и страница с пропиской о зарегистрированном месте жительства (или ID-карта (2 страницы) со справкой о регистрации места жительства);
- справка о присвоении ИНН (в случае, если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой налогового органа);
- Копия паспорта точки распределения объекта клиента.
Зоны суток
Если по вашей квартире (помещению) происходит потребление электрической энергии в двух-/трех зонах суток, рекомендуем предоставить Протокол параметризации счетчика электрической энергии.
Цифровые копии документов можно направлять на email YASNO, в зависимости от региона:
- г. Киев — kyiv@yasno.com.ua
- Днепропетровская область — dp@yasno.com.ua
- Донецкая область — grezcontract@yasno.com.ua
Сотрудники просмотрят пакет документов и вернутся к вам с обратной связью.
Попутно напомним, в Украине потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения.
При накоплении долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату — даже отключение электроснабжения.
В то же время, мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который ввели в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад. В настоящее время он действует только на территориях, где идут боевые действия или находятся под временной оккупацией.
Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3 000 грн, если его не платят более двух месяцев.
