В Украине снизились цены на электроэнергию для бизнеса

Энергетика
2
В Украине средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» достигла минимума в этом году — до 4816 грн/МВт-час.
Об этом свидетельствуют данные Оператора рынка по результатам торгов на 3 марта 2026 года, передает профильное издание ExPro.
По сравнению с предыдущими сутками, средневзвешенная цена на РСВ в ОЭС Украины упала на 35%. Это самый низкий показатель с 26 декабря.
«Несмотря на сезонный характер ценовой динамики на РСВ, существуют дополнительные факторы, а именно — нераспроданные объемы «Энергоатома» на первую декаду (нереализованными осталось почти 1 ГВт мощности), а также солнечная погода, которая положительно влияет на солнечную генерацию.
«Цена в дневные часы опустилась до самых низких значений за последние 4 месяца», — комментирует старший аналитик рынка электроэнергии в ExPro Сергей Коваль.
НКРЭКУ временно повысила прайс-кепы (ценовые ограничения) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии с 17 января 2026 года.
Фактически верхний прайс-кеп на все часы на РСВ и ВСР вырос до уровня 15 тыс. грн/МВт·ч. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 16 января 2026 года. Оно будет действовать до конца марта.
В Украине повышение ценовых ограничений на спотовых рынках электроэнергии позволило увеличить импорт в начале февраля почти вдвое по сравнению с январем.
Напомним, потребителей электроэнергии, обеспеченных распределенной генерацией минимум на 80% в пределах одной линии электроснабжения, не будут включать в графики почасовых отключений.
«Правительство по инициативе Министерства энергетики внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Они наработаны во исполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области», — сообщил Шмыгаль.
В то же время в Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляют электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.
На самом же деле файл содержит вредоносное программное обеспечение. Установленное вредоносное ПО может:
  • похитить пароли и личные данные;
  • получить доступ к банковской информации;
  • предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
