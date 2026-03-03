Сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны (инфографика)
Новые удары по Ирану могут спровоцировать быстрый, но краткосрочный рост мировых цен на нефть, прогнозируют эксперты. Однако решение ОПЕК+ об увеличении добычи, которое было принято 1 марта, может частично нивелировать этот эффект. И даже если российская нефть на фоне мировых цен также подорожает, в долгосрочной перспективе война в Иране может обострить противостояние москвы и Запада, в частности, усилением контроля за «теневым флотом» рф и новыми санкциями, которые повлияют на объемы экспорта.
Об этом пишет «Слово и дело».
Динамика цен на нефть
Накануне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть Brent выросли до 73 долларов за баррель — самого высокого уровня за семь месяцев. В то же время российская нефть Urals торговалась на уровне 57 долларов за баррель. Это меньше, чем средняя цена нефти россии за все четыре года вторжения в Украину.
В частности, в 2022 году средняя цена за баррель российского найти была 80,57 доллара. В первый год великой войны рф продала нефти на 220,3 млрд долларов.
В 2023 году средняя цена обвалилась до 64,30 доллара, общий объем проданной нефти снизился до 185 млрд долларов. В 2024-м средняя цена возросла до 72,84 доллара за баррель, а за год рф получила от экспорта нефти 189 млрд долларов.
В прошлом году один баррель российской нефти Urals стоил в среднем 67,81 доллара. Итого за 2025 год россия продала нефти примерно на 156 млрд долларов.
Экспорт через «теневой флот»
В среднем с 2022 по 2025 год, по данным Службы внешней разведки, россия продавала через «теневой флот» 170 млн тонн нефти в год.
В 2023—2025 годах почти 700 танкеров привлекалось к вывозу нефти из морских портов россии, из них 476 выполняли рейсы в 2025 году. Основными покупателями российской нефти остаются Индия, Китай и Турция.
Влияние санкций
Под влиянием санкций более 20% нефтяных танкеров прекратили участие в вывозе российской нефти, однако россия привлекает новые суда. В 2025 году количество таких судов превысило 40 единиц. При этом почти 20 танкеров владеют владельцами и операторами, зарегистрированными в Греции, а еще 9 — в Китае.
В разведке прогнозируют, что в 2026 году давление на «теневой флот» россии будет усиливаться, в частности, со стороны США, которые вместе с Израилем атаковали Иран 28 февраля. В настоящее время боевые действия со стороны стран продолжаются.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны (инфографика)
Минэнерго ищет инвесторов для государственных угольных шахт
Украинцы рассказали, как готовят жилье к возможным отключениям света
К некоторым потребителям не будут применять графики отключения света
Цена газ в марте (инфографика)
Банки прогнозируют рост цен на нефть до 100−120 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке