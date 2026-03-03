Сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 07:34 — Энергетика

Конфликт на Ближнем Востоке влияет на рынок российской нефти

Новые удары по Ирану могут спровоцировать быстрый, но краткосрочный рост мировых цен на нефть, прогнозируют эксперты. Однако решение ОПЕК+ об увеличении добычи, которое было принято 1 марта, может частично нивелировать этот эффект. И даже если российская нефть на фоне мировых цен также подорожает, в долгосрочной перспективе война в Иране может обострить противостояние москвы и Запада, в частности, усилением контроля за «теневым флотом» рф и новыми санкциями, которые повлияют на объемы экспорта.

Динамика цен на нефть

Накануне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть Brent выросли до 73 долларов за баррель — самого высокого уровня за семь месяцев. В то же время российская нефть Urals торговалась на уровне 57 долларов за баррель. Это меньше, чем средняя цена нефти россии за все четыре года вторжения в Украину.

В частности, в 2022 году средняя цена за баррель российского найти была 80,57 доллара. В первый год великой войны рф продала нефти на 220,3 млрд долларов.

В 2023 году средняя цена обвалилась до 64,30 доллара, общий объем проданной нефти снизился до 185 млрд долларов. В 2024-м средняя цена возросла до 72,84 доллара за баррель, а за год рф получила от экспорта нефти 189 млрд долларов.

В прошлом году один баррель российской нефти Urals стоил в среднем 67,81 доллара. Итого за 2025 год россия продала нефти примерно на 156 млрд долларов.

Экспорт через «теневой флот»

В среднем с 2022 по 2025 год, по данным Службы внешней разведки, россия продавала через «теневой флот» 170 млн тонн нефти в год.

В 2023—2025 годах почти 700 танкеров привлекалось к вывозу нефти из морских портов россии, из них 476 выполняли рейсы в 2025 году. Основными покупателями российской нефти остаются Индия, Китай и Турция.

Влияние санкций

Под влиянием санкций более 20% нефтяных танкеров прекратили участие в вывозе российской нефти, однако россия привлекает новые суда. В 2025 году количество таких судов превысило 40 единиц. При этом почти 20 танкеров владеют владельцами и операторами, зарегистрированными в Греции, а еще 9 — в Китае.

В разведке прогнозируют, что в 2026 году давление на «теневой флот» россии будет усиливаться, в частности, со стороны США, которые вместе с Израилем атаковали Иран 28 февраля. В настоящее время боевые действия со стороны стран продолжаются.

