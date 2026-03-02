0 800 307 555
ру
Сколько природный газ будет стоить в марте (инфографика)

Энергетика
Сколько природный газ будет стоить в марте (инфографика), www.freepik.com
Поставщики газа обнародовали свои ценники на первый месяц весны 2026 года. В настоящее время на рынке присутствуют 8 компаний.
Как пишет Газправда, четыре поставщика в марте предлагают только годовую цену, еще 4 — и годовую, и месячную переменную.
Годовые предложения традиционно не изменились, а вот месячные тарифы по сравнению с февралем снизились на 2 гривны.
  • Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб.
  • Месячные — от 8,46 до 25,99 грн за куб.
Напомним, что базовыми для населения именно годовые тарифы. А 98% украинских бытовых потребителей (это более 12 млн домохозяйств) «голубое топливо» поставляет ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф — 7,96 грн за куб. Он будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.
Ранее в компании «Нафтогаз» объяснили потребителям, какие изменения газа могут быть у украинцев и что с этим делать. По словам компании, желтый или оранжевый цвет не означает, что газ некачественный. Чаще всего причина в бытовых мелочах.
Напомним, Украина впервые получила партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде . Группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта этого года.
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
