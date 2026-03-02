0 800 307 555
Цены на АЗС в марте 2026 года: увеличится стоимость топлива с приходом весны

Энергетика
7
В марте возможен рост цен на бензин и дизель
Мировые цены на нефть за февраль выросли почти на 10%, и именно этот фактор будет определять ситуацию на украинских АЗС в марте 2026 года.
Об этом пишет ICTV со ссылкой на аналитика консалтинговой компании Нафторинок Александра Сиренко.

Цены на топливо в марте 2026

По словам эксперта, подорожание нефти напрямую влияет на импорт горючего, ведь Украина почти полностью закупает нефтепродукты в Европе по мировым котировкам.
«За месяц нефть прибавила почти 10%. Это не значит, что бензин или дизель автоматически подорожают на те же 10%, ведь в литре горючего есть налоговая составляющая. Но предпосылки для роста есть», — объяснил Сиренко.
Эксперт отмечает, что крупные сети традиционно задают ценовую политику на рынке. Если они корректируют стоимость, региональные операторы обычно следуют следом.
По его прогнозу, в марте возможен рост цен на бензин и дизель в пределах около 1 грн за литр. В то же время ситуация остается зависимой от дальнейшей динамики котировок нефти и валютного курса.
«Нефть дорожает — горючее реагирует быстро. Когда же котировки снижаются, обратное движение происходит медленнее и не на ту же величину», — добавляет Александр Сиренко.

Цены и сезонный фактор

Начало весенних полевых работ, по словам эксперта, уже несколько лет не создает ценового ажиотажа на рынке. Импортеры заранее формируют объемы поставок под нужды аграриев, поэтому сезонность влияет только на объемы, а не на розничные цены.
Среди ключевых факторов марта остаются:
  • мировые котировки нефти и нефтепродуктов;
  • валютный курс;
  • налоговая политика;
  • спрос и предложение на внутреннем рынке
Также Сиренко напомнил, что военные риски и возможные перебои с логистикой остаются фактором влияния. В то же время рынок научился оперативно переориентировать поставки по разным направлениям.
По материалам:
ICTV
АЗСНефть
