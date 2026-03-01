Какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии: как уменьшить счета Сегодня 06:23 — Энергетика

Некоторые бытовые приборы в вашем доме или квартире потребляют гораздо больше энергии, чем другие. Конечно, это отображается в счетах за коммунальные услуги.

Издание Futura sciences назвало бытовые приборы, которые вас обворовывают.

Лидеры по потреблению

Холодильное оборудование возглавляет список наиболее энергоемких бытовых приборов. Один только холодильник потребляет почти четверть энергии в домохозяйстве. В зависимости от модели его годовое потребление колеблется от 200 до 500 кВт*ч.

При этом морозильная камера потребляет от 100 до 500 кВт*ч в год. И вот немаловажная деталь: если ее не размораживать регулярно, то эта цифра может быстро возрасти. Всего лишь трехмиллиметровый слой инея может увеличить потребление энергии на 30%.

Как снизить энергопотребление этих приборов:

Замените старые модели на новые с рейтингом энергоэффективности A+++. Держите их подальше от источников тепла. Регулярно очищайте. Размораживайте не реже одного раза в год.

После холодильного оборудования идут приборы, связанные с обогревом и уходом за бельем.

Электрический обогреватель особенно требователен, его среднегодовое потребление составляет 3800 кВт*ч. Сразу за ним следует сушильная машина, которая может потреблять около 350 кВт*ч в год.

Стиральная машина потребляет в среднем 191 кВт*ч в год, а посудомоечная машина — около 240 кВт*ч в год.

Отдельно некоторые приборы могут казаться безвредными. Однако частое или непрерывное их использование может оказать значительное влияние на счета за коммунальные услуги, например:

интернет-модем потребляет около 165 кВт*ч в год;

духовка — около 130 кВт*ч в год;

варочные панели — около 236 кВт*ч в год;

микроволновка — около 90 кВт*ч в год.

Другие устройства, такие как чайники, кофеварки или пылесосы, потребляют меньше энергии, но в совокупности также могут нанести удар по кошельку.

Как уменьшить потребление энергии:

Отключайте устройства от сети, когда они не используются. Используйте удлинители с выключателями. Выбирайте короткие и экологичные программы. Регулярно обслуживайте бытовую технику.

