Фейковые «графики отключений»: украинцам рассылают письма от имени «Укрэнерго»

В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляют электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

На самом же деле файл содержит вредоносное программное обеспечение. Установленное вредоносное ПО может:

выкрасть пароли и личные данные;

получить доступ к банковской информации;

предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.

Специалисты предостерегают: открывать вложения в таких письмах категорически нельзя.

Позиция «Укрэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» отметили, что компания:

никогда не посылает графики отключений в личных сообщениях;

не распространяет программное обеспечение для загрузки.

Официальная информация по отключениям и другим ограничениям публикуется исключительно на официальных ресурсах компании.

Что делать, если вы получили такое письмо

не загружать вложенные файлы;

сразу удалить сообщение;

если файл уже открыт — проверить устройство антивирусной программой.

Эксперты призывают украинцев быть особенно внимательными при получении писем, касающихся чувствительной тематики, в частности, электроснабжения.

