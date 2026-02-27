0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фейковые «графики отключений»: украинцам рассылают письма от имени «Укрэнерго»

Энергетика
33
Девушка получила фейковую рассылку от «Укрэнерго»
Девушка получила фейковую рассылку от «Укрэнерго»
В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляют электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
На самом же деле файл содержит вредоносное программное обеспечение. Установленное вредоносное ПО может:
  • выкрасть пароли и личные данные;
  • получить доступ к банковской информации;
  • предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.
Специалисты предостерегают: открывать вложения в таких письмах категорически нельзя.
Фейковые «графики отключений»: украинцам рассылают письма от имени «Укрэнерго»

Позиция «Укрэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» отметили, что компания:
  • никогда не посылает графики отключений в личных сообщениях;
  • не распространяет программное обеспечение для загрузки.
Официальная информация по отключениям и другим ограничениям публикуется исключительно на официальных ресурсах компании.

Что делать, если вы получили такое письмо

  • не загружать вложенные файлы;
  • сразу удалить сообщение;
  • если файл уже открыт — проверить устройство антивирусной программой.
Эксперты призывают украинцев быть особенно внимательными при получении писем, касающихся чувствительной тематики, в частности, электроснабжения.
Ранее мы сообщали, что в мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияМошенники
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems