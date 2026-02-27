Фейковые «графики отключений»: украинцам рассылают письма от имени «Укрэнерго»
В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляют электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
На самом же деле файл содержит вредоносное программное обеспечение. Установленное вредоносное ПО может:
- выкрасть пароли и личные данные;
- получить доступ к банковской информации;
- предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.
Специалисты предостерегают: открывать вложения в таких письмах категорически нельзя.
Позиция «Укрэнерго»
В НЭК «Укрэнерго» отметили, что компания:
- никогда не посылает графики отключений в личных сообщениях;
- не распространяет программное обеспечение для загрузки.
Официальная информация по отключениям и другим ограничениям публикуется исключительно на официальных ресурсах компании.
Что делать, если вы получили такое письмо
- не загружать вложенные файлы;
- сразу удалить сообщение;
- если файл уже открыт — проверить устройство антивирусной программой.
Эксперты призывают украинцев быть особенно внимательными при получении писем, касающихся чувствительной тематики, в частности, электроснабжения.
Ранее мы сообщали, что в мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго.
