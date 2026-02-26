Возвращение к стабильным графикам отключения света в Киеве пока не прогнозируют Сегодня 18:33 — Энергетика

Долги киевлян за электроэнергию превысили 1,2 млрд грн

Сейчас в Киеве действуют временные графики отключений электроэнергии, спрогнозировать возвращение к постоянным графикам сложно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа «Є Розмова».

«В Киеве у нас действуют, назовем это так, персонализированные временные графики, потому что город остается неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам», — сказал Коваленко.

Возвращение к постоянным графикам пока не прогнозируют

Он также отметил, что часть домов в столице остается без теплоснабжения, поэтому для этих зданий действует отдельный подход в отключениях света.

В общем, ситуацию с энергоснабжением Коваленко оценивает как стабильно сложную.

«У меня нет прогноза, когда мы можем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. […] Только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам», — сказал Коваленко.

Задолженность киевлян превысила 1,2 млрд гривен

Он также сообщил, что долг киевлян за потребленную электроэнергию за январь вырос на 224 млн грн и сейчас превышает 1,2 млрд грн.

По словам Коваленко, треть этой задолженности формируют потребители, которые не оплачивают электричество больше месяца — то есть это систематические неплательщики.

Директор энергопоставщика отметил, что часть должников, имеющих краткосрочную просрочку в платежах, оплачивают электричество после напоминаний от компании. Кроме того, должник может попросить о рассрочке платежей, если не имеет возможности погасить долг сразу. Если потребитель не договаривается о рассрочке, его могут отключить.

«Мы несколько раз пытаемся дозвониться, потом пишем по адресу бумажное предупреждение, затем передаем в электросети. Электросети еще раз пишут бумажное предупреждение. Если нет никакой реакции, этого человека отключают от света», — пояснил Коваленко.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине в 2026 году могут снова пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. На фоне сложной ситуации в энергосистеме и масштабных повреждений инфраструктуры эксперты допускают очередное повышение цен. В 2026 году тариф на электроэнергию может возрасти до 5−5,5 грн за кВт-ч.

