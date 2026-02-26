0 800 307 555
Биодизель может уменьшить зависимость Украины от импорта топлива

Геополитические вызовы и нестабильность энергетических рынков усиливают потребность Украины в альтернативных источниках топлива. Одно из возможных направлений — развитие производства биодизеля, что может уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов и обеспечить более эффективное использование аграрного сырья.
Аналитическая команда YC. Market проанализировала особенности биодизельного топлива, глобальные тенденции рынка, европейский опыт и потенциал развития отрасли в Украине.

Что такое биодизель и как его используют

Биодизельное топливо — это возобновляемый аналог обычного дизеля, который производится путем химической обработки растительных масел или животных жиров (трансэстерификации) для получения метиловых эфиров жирных кислот.
Полученный биодизель может смешиваться с ископаемым дизельным топливом в разных пропорциях или применяться в чистом виде.
Биодизель экологичнее нефтяного дизеля — при его сгорании образуется меньше токсичных выбросов, а при попадании в окружающую среду он разлагается биологически на 99% в течение месяца.

Мировые тенденции и перспективы рынка биодизеля

Мировой рынок биодизельного топлива показывает стабильный рост. В 2020—2025 годах производство увеличивалось в среднем почти на 5% ежегодно.
Начиная с 2021 года мировое производство превысило 52 млрд. литров в год, а в 2025 году ожидалось более 60 млрд. литров.
Основным фактором развития есть государственное регулирование. Не менее 64 стран установили обязательные требования по части биотоплива в транспортном топливе.
По прогнозам OECD-FAO, спрос на биотопливо будет расти, прежде всего, в развивающихся странах, тогда как в развитых экономиках темпы могут замедляться из-за распространения электромобилей и повышения энергоэффективности транспорта.
Показатели мирового производства биодизеля
Показатели мирового производства биодизеля, blog.youcontrol.market

Основные производители биодизеля

По состоянию на 2023 год мировое производство биодизеля превысило 55 млрд. литров.
Крупнейшие производители:
  • Индонезия — около 14 млрд литров (почти 28% мирового производства);
  • Европейский Союз — примерно 13 млрд литров (около 26%);
  • Бразилия — около 8 млрд литров;
  • США — около 6 млрд литров;
  • Китай — до 3 млрд литров.
Другие страны вместе производят около 6 млрд литров биодизеля в год.

Европейский опыт и регуляторные стимулы

Европейский Союз начал системное развитие биодизельной отрасли еще в начале 1990-х годов. В большинстве стран ЕС применяются стандарты дизельного топлива B7 или выше. Поддержка отрасли включает в себя налоговые льготы, субсидии и международные критерии устойчивости производства.
Биодизель составляет около 70% альтернативных топливных компонентов транспортного сектора ЕС.
Украина постепенно адаптирует европейские подходы к развитию биотоплива.
В 2024 году были приняты законодательные изменения использования жидких биокомпонентов в транспортной отрасли. В частности, с 2025 года введена норма обязательного добавления не менее 5% биоэтанола к бензину.
Что касается биодизеля, подобные квоты пока прямо не установлены, но предпосылки для их появления уже созданы — принято понятие «биодизельное топливо» в законодательстве, определены критерии устойчивости для биотоплива (требования к сокращению выбросов парниковых газов, контролю происхождения сырья и т. п.) и механизмы сертификации партий горючего.
Таким образом, нормативная основа развития биотопливного рынка уже формируется. Это позитивный сигнал для инвесторов и агропроизводителей: государство декларирует долгосрочную поддержку «зеленых» проектов в энергетике.

Сырьевой потенциал Украины для производства биодизеля

Украина имеет значительный потенциал производства биодизеля благодаря развитому аграрному сектору.
Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля могут выращиваться на украинских полях. Это и традиционные культуры — озимый и яровой рапс, подсолнечник, соя, и другие — горчица, лен масличный, кастор, рыжик, конопля масличная. Подсолнечник является стратегической продовольственной культурой Украины (производство масла для питания и экспорта), поэтому для биотоплива приоритетным становится именно рапс.
По данным YC. Market, по состоянию на конец 2025 года в Украине действуют более 16 тыс. аграрных компаний, которые могут поставлять сырье для производства биодизеля (выращивают зерновые, бобовые и семена масличных культур, имеют активный статус и годовую выручку более 1 млн грн).
Эти предприятия географически распределены неравномерно, концентрируясь в регионах с плодородными почвами и развитым агропроизводством. Региональный анализ показывает, что наибольший потенциал сосредоточен в Центральной и Южной Украине.
В частности, в группу лидеров (более 1000 компаний в области) входят: Кировоградская — около 1712 компаний, Днепропетровская (1532), Полтавская (1418).
Почти достигли этого уровня Винницкая (1357), Одесская (1221), Николаевская (1095), Черкасская (1013) области, а также Киевский регион (вместе с г. Киев суммарно более 1100 агропредприятий).
Это области с высокими показателями производства зерновых и масличных культур, где сконцентрирована значительная доля урожаев.
В группу со средней концентрацией сельхозпредприятий (400−1000 компаний) входят Харьковская (около 900), Хмельницкая (690), Сумская (640), Черниговская (626), Житомирская (500), Тернопольская (450) и Львовская (400) области.
Украина имеет значительный потенциал производства биодизеля, blog.youcontrol.market
В рамках проведенного анализа также определены ТОП-10 украинских городов, где сосредоточено больше всего агропредприятий — потенциальных поставщиков сырья для биодизельных заводов.
Лидером ожидаемо является г. Киев — в столице зарегистрировано 179 соответствующих компаний (многие штаб-квартир крупных агрохолдингов и трейдеров).
Далее следуют южные портовые и центры агрорегионов: Николаев (83 компании) и Кропивницкий (56). На 4−5 местах расположились Днепр (47) и Винница (41). В десятку также входят Харьков (40), небольшой город Бобринец в Кировоградской области (38), Полтава (36), Одесса (34) и Яготин в Киевской области (31).
Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля, могут выращиваться на украинских полях.
Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля, могут выращиваться на украинских полях., blog.youcontrol.market

Перспективы развития отрасли

Биодизельный рынок в Украине имеет реальный потенциал стать одним из факторов энергетической независимости и устойчивого развития.
Развитие биодизельного производства может:
  • уменьшить импорт дизельного горючего;
  • повысить энергетическую сохранность;
  • сократить выбросы парниковых газов;
  • создать новые производства в регионах;
  • обеспечить стабильный спрос на аграрную продукцию.
