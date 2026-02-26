Биодизель может уменьшить зависимость Украины от импорта топлива Сегодня 07:28 — Энергетика

Геополитические вызовы и нестабильность энергетических рынков усиливают потребность Украины в альтернативных источниках топлива. Одно из возможных направлений — развитие производства биодизеля, что может уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов и обеспечить более эффективное использование аграрного сырья.

Аналитическая команда YC. Market проанализировала особенности биодизельного топлива, глобальные тенденции рынка, европейский опыт и потенциал развития отрасли в Украине.

Что такое биодизель и как его используют

Биодизельное топливо — это возобновляемый аналог обычного дизеля, который производится путем химической обработки растительных масел или животных жиров (трансэстерификации) для получения метиловых эфиров жирных кислот.

Полученный биодизель может смешиваться с ископаемым дизельным топливом в разных пропорциях или применяться в чистом виде.

Биодизель экологичнее нефтяного дизеля — при его сгорании образуется меньше токсичных выбросов, а при попадании в окружающую среду он разлагается биологически на 99% в течение месяца.

Мировые тенденции и перспективы рынка биодизеля

Мировой рынок биодизельного топлива показывает стабильный рост. В 2020—2025 годах производство увеличивалось в среднем почти на 5% ежегодно.

Начиная с 2021 года мировое производство превысило 52 млрд. литров в год, а в 2025 году ожидалось более 60 млрд. литров.

Основным фактором развития есть государственное регулирование. Не менее 64 стран установили обязательные требования по части биотоплива в транспортном топливе.

По прогнозам OECD-FAO, спрос на биотопливо будет расти, прежде всего, в развивающихся странах, тогда как в развитых экономиках темпы могут замедляться из-за распространения электромобилей и повышения энергоэффективности транспорта.

Показатели мирового производства биодизеля, blog.youcontrol.market

Основные производители биодизеля

По состоянию на 2023 год мировое производство биодизеля превысило 55 млрд. литров.

Крупнейшие производители:

Индонезия — около 14 млрд литров (почти 28% мирового производства);

Европейский Союз — примерно 13 млрд литров (около 26%);

Бразилия — около 8 млрд литров;

США — около 6 млрд литров;

Китай — до 3 млрд литров.

Другие страны вместе производят около 6 млрд литров биодизеля в год.

Европейский опыт и регуляторные стимулы

Европейский Союз начал системное развитие биодизельной отрасли еще в начале 1990-х годов. В большинстве стран ЕС применяются стандарты дизельного топлива B7 или выше. Поддержка отрасли включает в себя налоговые льготы, субсидии и международные критерии устойчивости производства.

Биодизель составляет около 70% альтернативных топливных компонентов транспортного сектора ЕС.

Украина постепенно адаптирует европейские подходы к развитию биотоплива.

В 2024 году были приняты законодательные изменения использования жидких биокомпонентов в транспортной отрасли. В частности, с 2025 года введена норма обязательного добавления не менее 5% биоэтанола к бензину.

Что касается биодизеля, подобные квоты пока прямо не установлены, но предпосылки для их появления уже созданы — принято понятие «биодизельное топливо» в законодательстве, определены критерии устойчивости для биотоплива (требования к сокращению выбросов парниковых газов, контролю происхождения сырья и т. п. ) и механизмы сертификации партий горючего.

Таким образом, нормативная основа развития биотопливного рынка уже формируется. Это позитивный сигнал для инвесторов и агропроизводителей: государство декларирует долгосрочную поддержку «зеленых» проектов в энергетике.

Сырьевой потенциал Украины для производства биодизеля

Украина имеет значительный потенциал производства биодизеля благодаря развитому аграрному сектору.

Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля могут выращиваться на украинских полях. Это и традиционные культуры — озимый и яровой рапс, подсолнечник, соя, и другие — горчица, лен масличный, кастор, рыжик, конопля масличная. Подсолнечник является стратегической продовольственной культурой Украины (производство масла для питания и экспорта), поэтому для биотоплива приоритетным становится именно рапс.

По данным YC. Market, по состоянию на конец 2025 года в Украине действуют более 16 тыс. аграрных компаний, которые могут поставлять сырье для производства биодизеля (выращивают зерновые, бобовые и семена масличных культур, имеют активный статус и годовую выручку более 1 млн грн).

Эти предприятия географически распределены неравномерно, концентрируясь в регионах с плодородными почвами и развитым агропроизводством. Региональный анализ показывает, что наибольший потенциал сосредоточен в Центральной и Южной Украине.

В частности, в группу лидеров (более 1000 компаний в области) входят: Кировоградская — около 1712 компаний, Днепропетровская (1532), Полтавская (1418).

Почти достигли этого уровня Винницкая (1357), Одесская (1221), Николаевская (1095), Черкасская (1013) области, а также Киевский регион (вместе с г. Киев суммарно более 1100 агропредприятий).

Это области с высокими показателями производства зерновых и масличных культур, где сконцентрирована значительная доля урожаев.

В группу со средней концентрацией сельхозпредприятий (400−1000 компаний) входят Харьковская (около 900), Хмельницкая (690), Сумская (640), Черниговская (626), Житомирская (500), Тернопольская (450) и Львовская (400) области.

Украина имеет значительный потенциал производства биодизеля, blog.youcontrol.market

В рамках проведенного анализа также определены ТОП-10 украинских городов, где сосредоточено больше всего агропредприятий — потенциальных поставщиков сырья для биодизельных заводов.

Лидером ожидаемо является г. Киев — в столице зарегистрировано 179 соответствующих компаний (многие штаб-квартир крупных агрохолдингов и трейдеров).

Далее следуют южные портовые и центры агрорегионов: Николаев (83 компании) и Кропивницкий (56). На 4−5 местах расположились Днепр (47) и Винница (41). В десятку также входят Харьков (40), небольшой город Бобринец в Кировоградской области (38), Полтава (36), Одесса (34) и Яготин в Киевской области (31).

Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля, могут выращиваться на украинских полях., blog.youcontrol.market

Перспективы развития отрасли

Биодизельный рынок в Украине имеет реальный потенциал стать одним из факторов энергетической независимости и устойчивого развития.

Развитие биодизельного производства может:

уменьшить импорт дизельного горючего;

повысить энергетическую сохранность;

сократить выбросы парниковых газов;

создать новые производства в регионах;

обеспечить стабильный спрос на аграрную продукцию.

