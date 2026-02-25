0 800 307 555
ру
Киев получил от Гамбурга 20 автономных источников питания (фото)

Энергетика
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания.
Это генераторы разной мощности — от 66 кВт до 110 кВт.
Также из Германии пришло оборудование, необходимое для подключения генераторов.
«Благодарю немецких друзей за помощь и поддержку в преодолении Киевом и Украиной энергетического кризиса, вызванного сокрушительными атаками врага на нашу критическую инфраструктуру», — написал он.
Ранее мэр говорил, что Киев сделал максимум возможного для минимизации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, однако генераторы и мини-ТЭЦ не могут полноценно обеспечить теплом мегаполис.
По словам мэра, Киев — крупнейший город в Европе с централизованной системой теплоснабжения. Общая протяженность теплосетей в столице составляет около 2700 км.
Чтобы построить альтернативную систему теплоснабжения и генерации электроэнергии, нужны десятки лет и десятки миллиардов долларов, не гривен. Таких ресурсов у нас нет, особенно в условиях войны. Когенерационные установки не могут закрыть потребности всего мегаполиса. Они могут работать только на отдельных объектах социальной сферы и критической инфраструктуры", — подчеркнул Кличко.

Справка Finance.ua:

  • КП «Киевтеплоэнерго» в январе выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают тепло киевлянам. Кроме того, Киев будет выплачивать по 50 тысяч гривен семьям работников, погибших при ликвидации последствий российских атак.
  • В КГГА объяснили, почему в платежках киевлян стоят ноли. Задержка бумажных квитанций за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения связана не с Киевводоканалом, а с теплоснабжающей компанией, которая производит перерасчет в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
