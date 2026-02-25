Киев получил от Гамбурга 20 автономных источников питания (фото) Сегодня 16:44 — Энергетика

Киев получил от Гамбурга 20 автономных источников питания (фото)

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания.

Это генераторы разной мощности — от 66 кВт до 110 кВт.

Также из Германии пришло оборудование, необходимое для подключения генераторов.

«Благодарю немецких друзей за помощь и поддержку в преодолении Киевом и Украиной энергетического кризиса, вызванного сокрушительными атаками врага на нашу критическую инфраструктуру», — написал он.

Ранее мэр говорил , что Киев сделал максимум возможного для минимизации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, однако генераторы и мини-ТЭЦ не могут полноценно обеспечить теплом мегаполис.

По словам мэра, Киев — крупнейший город в Европе с централизованной системой теплоснабжения. Общая протяженность теплосетей в столице составляет около 2700 км.

Чтобы построить альтернативную систему теплоснабжения и генерации электроэнергии, нужны десятки лет и десятки миллиардов долларов, не гривен. Таких ресурсов у нас нет, особенно в условиях войны. Когенерационные установки не могут закрыть потребности всего мегаполиса. Они могут работать только на отдельных объектах социальной сферы и критической инфраструктуры", — подчеркнул Кличко.

Справка Finance.ua:

КП «Киевтеплоэнерго» в январе выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают тепло киевлянам. Кроме того, Киев будет выплачивать по 50 тысяч гривен семьям работников, погибших при ликвидации последствий российских атак.

В КГГА объяснили, почему в платежках киевлян стоят ноли. Задержка бумажных квитанций за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения связана не с Киевводоканалом, а с теплоснабжающей компанией, которая производит перерасчет в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.