0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт предупреждает о резком подорожании горючего

Энергетика
88
Эксперт предупреждает о резком подорожании горючего
Эксперт предупреждает о резком подорожании горючего
Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС могут вырасти еще на 5 гривен за литр в течение месяца, если США начнут военную операцию против Ирана.
Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что динамика роста цен АЗС будет зависеть от продолжительности военной операции США.
«Если будут такие же быстрые действия, как в Венесуэле, и операция продлится до двух недель, то нефть будет расти разве что в первые день-два: достигнет 80 долларов за баррель, а затем цены развернутся, когда станет понятно, что это короткая операция. В таком случае это на нашем рынке почти не скажется, поскольку мы работаем по длинным контрактам. Возможен рост цен на 1−2 гривны», — отметил эксперт.
Если же операция США затянется, то стоимость «черного золота», по словам эксперта, может превысить 85 или даже 90 долларов за баррель.
Леушкин добавил, что ценовая динамика будет зависеть от способности Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется поставка до 20% «черного золота», произведенного в мире, и повреждений объектов нефтедобычи.
Если же военной операции не будет, но напряженная ситуация на Ближнем Востоке сохранится, то, по прогнозу эксперта, в течение недели стоимость бензина и дизеля вырастет на 1 гривну из-за повышения цен на нефть.
Он добавляет, что на этом цены на горючее могут не остановиться. В середине-конце марта они могут дополнительно вырасти на гривну за счет девальвации украинской валюты, а также роста расходов на топливную логистику из-за ужасающего состояния украинских дорог.
По материалам:
УНІАН
АвтоБензин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems