Еврокомиссия объявила зимний план поддержки Украины на 920 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен

Европейская комиссия поможет Украине подготовиться к отопительному сезону 2026−2027 годов в рамках специального плана поддержки в размере 920 млн евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем работать над новым зимним энергетическим планом на 2026−2027 годы: Repair, Rebuild, Restart. Он будет предусматривать пакет в размере 920 млн евро для стабилизации энергетической системы Украины», — сообщила Урсула фон дер Ляен.

Что предусматривает зимний план

По словам фон дер Ляен, новый план направлен на стабилизацию энергетической системы Украины и обеспечение стабильного снабжения электроэнергией по всей территории страны.

План предусматривает:

финансирование стабилизации энергосистемы;

ремонт и модернизацию электросетей;

ремонт и модернизацию ТЭЦ;

развитие децентрализованной генерации из возобновляемых источников энергии.

Дополнительные 100 млн евро на энергетику

Президент Еврокомиссии также сообщила о новом пакете поддержки энергетического сектора Украины объемом 100 млн евро.

«Мы будем двигаться дальше. И именно поэтому мы имеем новый пакет 100 млн евро в неотложную поддержку, для того, чтобы обеспечить то, что нужно», — сообщила она.

По словам фон дер Ляен, Европейская комиссия — крупнейший донор энергетической поддержки Украины. С начала полномасштабной войны ЕС передал Украине более 11 тысяч генераторов.

