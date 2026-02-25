Иран и рф начали ценовую войну за право продавать нефть Китаю Сегодня 18:23 — Энергетика

Иран и рф начали ценовую войну за право продавать нефть Китаю

российские и иранские производители нефти предлагают все более существенные скидки, конкурируя за ту же ограниченную группу китайских покупателей после того, как Индия прекратила закупки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По одному из сценариев Rystad Energy, импорт Индии из россии может упасть на 40% от уровней января — до около 600 000 баррелей в сутки. Значительная часть перемещенных грузов теперь идет на восток, провоцируя ценовую войну с иранскими поставщиками, которым традиционно китайские частные нефтепереработчики отдавали предпочтение.

российская марка Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле Brent, сообщили трейдеры, которые имели дело с такими сделками, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов.

Iranian Light, по их словам, торгуется со скидкой до 11 долларов к эталонному сорту. Они попросили не называть их имена ввиду запрета общаться со СМИ. В декабре дисконт составил 8−9 долларов.

Независимые китайские нефтепереработчики, известные как «чайники», исторически исполняли роль «клапана давления» нефтяного рынка, поглощая баррели, от которых отказывались другие.

Однако их возможности ограничены, ведь на них приходится около четверти перерабатывающих мощностей страны, а также они зависят от установленных правительством квот на импорт.

Поскольку Китай не может полностью поглотить вытесненную сырую нефть, непроданные объемы накапливаются в азиатских водах, и у россии и Ирана остается все меньше вариантов.

Кремль уже был вынужден ограничивать добычу, лишающую его средств на войну в Украине. Между тем, Иран пытается отгрузить как можно больше нефти, готовясь к потенциальному удару со стороны США.

Ранее писали, что уже четверть века российская экономика опирается на поток нефтедолларов, который, в частности, дал Кремлю возможность финансировать полномасштабную войну против Украины. Однако этот источник легких денег постепенно иссякает без видимой перспективы его восстановления.

Сегодня москва сосредоточена на выжимании ресурсов из существующих месторождений и остановила разведку новых. И в долгосрочной перспективе ситуация для москвы выглядит печально.

Богатые российские месторождения, часто еще советской эпохи, начали истощаться еще до вторжения в Украину, так что российские нефтяные компании принялись разрабатывать более труднодоступные месторождения в Арктике и Сибири. Однако для этого нужны продвинутые современные технологии, которых у россии нет. Эти технологии есть у американцев, но из-за военных санкций теперь россияне не могут их получить.

Економічна Правда По материалам:

