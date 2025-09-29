0 800 307 555
ру
В россии заканчивается нефть, и дело не в украинских дронах, — WSJ

Уже четверть века российская экономика опирается на поток нефтедолларов, который в частности позволил Кремлю финансировать полномасштабную войну против Украины. Однако этот источник легких денег постепенно иссякает без видимой перспективы его восстановления.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что сегодня москва сосредоточена на выжимании ресурсов из существующих месторождений и почти остановила разведку новых. И в долгосрочной перспективе ситуация для москвы выглядит печально.
Богатые российские месторождения, часто еще советской эпохи, стали истощаться еще до вторжения в Украину, поэтому российские нефтяные компании принялись разрабатывать более труднодоступные месторождения в Арктике и Сибири. Однако для этого нужны продвинутые современные технологии, которых у россии нет. Эти технологии есть у американцев, но из-за военных санкций теперь россияне не могут их получить.
Кроме того, нефтедобывающая отрасль россии страдает от последствий самой войны — часть персонала деньгами или принуждением отправили на фронт, некоторые бежали за границу. К тому же правительство повысило налоги для нефтяников, чтобы финансировать свою войну.
Все эти факторы уже отбросили российскую нефтяную отрасль на многие годы назад. Но даже окончание войны и отмена санкций не решат всех проблем.
По материалам:
УНІАН
