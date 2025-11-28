0 800 307 555
Санкции сократили экспорт российской нефти на 15−20% — ОП

Экспорт российской нефти снизился уже на 15−20% благодаря санкциям.
Об этом заявил советник — уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк во время встречи с делегациями Соединенных Штатов Америки и Дании.
В ходе встречи с политическим советником Министерства финансов США Сайрусом Ньюлином обсудили влияние недавних санкций Соединенных Штатов против российских нефтяных компаний и усиление контроля за исполнением экспортных ограничений со стороны G7 по поставке компонентов, критичных для производства российского оружия.
По словам Владислава Власюка, благодаря уже введенным ограничениям добыча сырой нефти в рф к концу года уменьшится на 5%, а экспорт уже снизился на 15−20%. Кроме того, увеличивается дефицит местных бюджетов в регионах россии.
Совместная работа над следующим пакетом санкций Евросоюза была одной из ключевых тем во время встречи с директором по экономической безопасности МИД Дании Михаэлем Лунном Еппесеном, санкционным координатором Дании Саймоном Фастеркьером Кельдсеном и Послом Дании в Украине Томасом Лунд-Сьоренсеном.
Участники встречи отметили, что 20-й пакет должен охватывать дальнейшие ограничения финансового сектора, персональные санкции и инфраструктуру теневого флота, а также дополнительные ограничения по западным компонентам, которые россия использует в сфере ВПК. Украина уже передала Евросоюзу соответствующие предложения.
