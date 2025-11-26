Помогают ли солнечные панели в условиях отключения света Сегодня 20:20 — Энергетика

Установка солнечных панелей в частном доме может сделать его владельца на 100% энергонезависимыми, однако они работают, когда есть солнце, когда необлачно. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо закупить дополнительное оборудование, которое позволит накапливать электроэнергию.

Об этом в комментарии рассказал эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам Попенко, он рекомендовал бы в частном доме устанавливать солнечные панели, однако стоит помнить, что сама солнечная панель не накапливает электроэнергию. То есть, солнечная панель работает только когда солнце есть, когда необлачно.

«Для того чтобы накапливать электроэнергию, нужно еще покупать дополнительное оборудование, чтобы оно могло накапливаться. Отдельно солнечная панель работает только когда солнце есть, когда необлачно. Например, если брать январь, то в январе такие солнечные панели производят не более 10% от мощности. Если вы устанавливаете солнечную панель в частном доме. Я бы вообще рекомендовал всем устанавливать солнечные панели, устанавливать аккумуляторы, потому что у вас нет электроэнергии… солнце светит и вы пользуетесь электроэнергией. Если не пользуетесь, то она накапливается. То есть, в частном доме это абсолютно работает, вы можете стать на 100% энергонезависимыми» — говорит Попенко.

Однако он отмечает, что установка солнечных панелей и закупка оборудования — удовольствие не из дешевых.

«Если говорить о многоквартирном доме, то здесь намного сложнее. Установить солнечные панели, чтобы удовлетворить потребление электроэнергии для условно 300 квартир в многоквартирном доме, физически невозможно. Поэтому, если и устанавливать солнечные панели, то речь идет об освещении мест общего пользования, лифты и насосная группа на подаче воды на верхние этажи. Мы говорим не только о солнечных панелях, мы говорим о том, чтобы устанавливать их вместе с аккумуляторами», — добавил Попенко.

