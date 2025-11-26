«Зимняя поддержка»: сколько людей получили компенсацию за свет и как она поступает Сегодня 11:03 — Энергетика

«Зимняя поддержка»: сколько людей получили компенсацию за свет и как она поступает

В рамках программы Зимняя поддержка компенсацию на оплату электроэнергии получили уже более 280 тысяч семей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

«Это целевое пособие для жителей прифронтовых регионов, чтобы семьи могли легче пройти зимний период и обеспечить базовые потребности», — подчеркнула глава правительства.

Государство компенсирует 100 кВт·ч электроэнергии на человека ежемесячно, но не более 300 кВт·ч на семью.

Программа началась 1 октября. Начисления производятся ежемесячно в течение холодного периода.

Дополнительная выплата поступает автоматически с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Зимняя поддержка от правительства

Выплата 1000 грн для всех граждан

Получить деньги можно через Дію или Укрпочту. Заявку на пособие для детей подают родители, опекуны или законные представители. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун.

Один гражданин может получить только одну выплату в размере 1000 грн по этой программе. На каждого ребенка родители могут подать отдельную заявку.

Выплаты не смогут получить украинцы, находящиеся за рубежом.

Полученные 1000 гривен можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата производилась в категориях, определенных программой

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские препараты;

благотворительность;

книги и печатная продукция;

продукты питания;

товары украинского производства приобретены в отделениях Укрпочты;

почтовые услуги.

Снятие наличных невозможно.

Выплата 6500 грн для уязвимых категорий граждан

1. Родители или опекуны для:

детей на попечении или попечении;

детей с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

детей из ВПЛ, которые являются получателями пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

детей из малообеспеченных семей младше 18 лет.

2. Люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

3. Одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу.

