0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МАГАТЭ сделали заявление о будущем Запорожской АЭС

Энергетика
93
В случае достижения мирного соглашения временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует особого статуса, а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессорской россией.
Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Reuters. Она прозвучала на фоне активизации усилий администрации Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
«Независимо от того, на какой стороне линии она (ЗАЭС, — ред.) окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества», — говорит Гросси.
Гросси добавил, что пока война не будет прекращена, «всегда существует вероятность, что что-то пойдет очень, очень не так».
«Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого», — заявил гендиректор МАГАТЭ.
Reuters добавляет, что согласно проекту поддержанного Штатами 28-пунктного «мирного плана», работу ЗАЭС предлагают возобновить под наблюдением МАГАТЭ, а производимую электроэнергию распределить поровну между Украиной и страной-оккупантом.
«Распределять или не распределять — я не хочу углубляться в этот вопрос, потому что он политический… Это вопрос, который Украина и россия будут решать в определенный момент. Но один ясно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации», — отметил Гросси.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems