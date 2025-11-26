В МАГАТЭ сделали заявление о будущем Запорожской АЭС Сегодня 10:23 — Энергетика

В случае достижения мирного соглашения временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потребует особого статуса, а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и агрессорской россией.

Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Reuters . Она прозвучала на фоне активизации усилий администрации Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

«Независимо от того, на какой стороне линии она (ЗАЭС, — ред.) окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества», — говорит Гросси.

Гросси добавил, что пока война не будет прекращена, «всегда существует вероятность, что что-то пойдет очень, очень не так».

«Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Reuters добавляет, что согласно проекту поддержанного Штатами 28-пунктного «мирного плана», работу ЗАЭС предлагают возобновить под наблюдением МАГАТЭ, а производимую электроэнергию распределить поровну между Украиной и страной-оккупантом.

«Распределять или не распределять — я не хочу углубляться в этот вопрос, потому что он политический… Это вопрос, который Украина и россия будут решать в определенный момент. Но один ясно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации», — отметил Гросси.

УНІАН

