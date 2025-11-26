В Сербии из-за санкций прекратил работу НПЗ, принадлежащий Газпрому
Работа сербского нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего россии, была приостановлена из-за отсутствия поставок сырой нефти.
Об этом со ссылкой на белградскую телекомпанию NOVA. RS сообщает Reuters.
В январе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, большая часть акций которого принадлежит российским компаниям «Газпромнефть» и «Газпром». США неоднократно предоставляли NIS отсрочку санкций, прежде чем те, наконец, вступили в силу в октябре.
Банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод.
С этого времени Сербия пытается обеспечить альтернативные поставки топлива на зиму.
