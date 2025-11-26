В Сербии из-за санкций прекратил работу НПЗ, принадлежащий Газпрому Сегодня 05:58 — Энергетика

Работа сербского нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего россии, была приостановлена ​​из-за отсутствия поставок сырой нефти.

Об этом со ссылкой на белградскую телекомпанию NOVA. RS сообщает Reuters

В январе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, большая часть акций которого принадлежит российским компаниям «Газпромнефть» и « Газпром ». США неоднократно предоставляли NIS отсрочку санкций, прежде чем те, наконец, вступили в силу в октябре.

Банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод.

С этого времени Сербия пытается обеспечить альтернативные поставки топлива на зиму.

Укрінформ По материалам:

