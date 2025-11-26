0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Сербии из-за санкций прекратил работу НПЗ, принадлежащий Газпрому

Энергетика
20
Работа сербского нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего россии, была приостановлена ​​из-за отсутствия поставок сырой нефти.
Об этом со ссылкой на белградскую телекомпанию NOVA. RS сообщает Reuters.
В январе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, большая часть акций которого принадлежит российским компаниям «Газпромнефть» и «Газпром». США неоднократно предоставляли NIS отсрочку санкций, прежде чем те, наконец, вступили в силу в октябре.
Банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод.
С этого времени Сербия пытается обеспечить альтернативные поставки топлива на зиму.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems