Стоимость аренды нефтяных танкеров выросла до самого высокого уровня за последние пять лет, поскольку покупатели искали альтернативу подсанкционной российской нефти на фоне увеличения поставок сырья с Ближнего Востока и США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Базовые ставки для аренды крупных нефтеналивных танкеров (VLCC), которые могут транспортировать до 2 миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, выросли почти до 137 тысяч долларов США в сутки в конце прошлой недели, что свидетельствует о росте на 576% в этом году. Этот показатель был самым высоким с конца апреля 2020 г. и превысил последний многолетний максимум, достигнутый две недели назад.

Кроме этого, более широкий индекс, охватывающий ставки VLCC на нескольких маршрутах, также достиг 116 400 долларов в сутки, что является новым пятилетним максимумом.

Рост количества заказов на крупные танкеры произошел после того, как в пятницу вступили в силу санкции Соединенных Штатов по экспорту нефти российскими компаниями «Роснефть» и «Лукойл». Это заставило покупателей, особенно в Индии и Китае, обратиться к другим поставщикам.

Это также происходит на фоне увеличения добычи нефти в США и странах ОПЕК+, в частности, производителями с Ближнего Востока, которые готовы поставлять покупателям больше сырья, отметил аналитик компании Jefferies LLC Омар Нокта.

В Bloomberg отметили, что изменение спроса уже очевидно, поскольку на прошлой неделе было сделано больше заказов на конец ноября и на декабрь, и около десятка судов получили запрос на перевозку нефти с Ближнего Востока. Это, в свою очередь, способствовало увеличению доходов крупных танкеров, говорится в материале.

Кроме того, повышение ставок положительно повлияло на весь танкерный флот, а суда меньшего размера получили более высокие прибыли. Суда Suezmax, перевозящие примерно половину загрузки танкеров VLCC, переместились на Ближний Восток, чтобы забрать грузы на маршрутах, которыми обычно пользуются крупные танкеры, написал в записке ведущий аналитик по фрахту Vortexa Иоаннис Пападимитриу на прошлой неделе.

Суда Aframax, которые могут перевозить около 700 тыс. баррелей, также выиграли от роста ставок на крупные танкеры. Так, по данным Sentosa Shipbrokers в Сингапуре, на прошлой неделе ставки достигли 51 тыс. долларов США в сутки за рейс из Ближнего Востока в Азию.

В начале этого месяца рекордное количество танкеров, обычно транспортирующих такие продукты как авиационное и дизельное топливо, перешли на перевозку сырой нефти с целью получения большей прибыли, говорится в материале.

