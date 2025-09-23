Каждый шестой нефтяной танкер в мире относится к российскому теневому флоту — NYT Сегодня 05:22 — Энергетика

россия сумела обойти западные санкции, создав так называемый теневой флот нефтяных танкеров. По оценкам, около 17% всех действующих судов такого класса используется для перевозки российской нефти.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Запад ввел ряд санкций, призванных ограничить доходы кремля от экспорта нефти. Однако рф быстро наладила новую схему заработка: она собрала флот старых судов с непрозрачной структурой собственности, которые тайно доставляют нефть в Китай, Индию и другие отдаленные рынки.

По подсчетам S&P Global Market Intelligence, в начале 2025 года этот «теневой флот» насчитывал около 940 судов — на 45% больше, чем годом ранее. Его доля составляет примерно 17% всего мирового танкерного флота.

Многие из этих судов работают без надлежащего страхования, часто меняют флаги, подают неправдивые данные о местонахождении и осуществляют перегрузку нефти в море. Это затрудняет отслеживание происхождения нефти и контроль соблюдения санкций.

По данным S&P, средний возраст судов составляет около 20 лет по сравнению с 13 годами для нефтяного флота в целом.

«Отсутствие страхования в сочетании с очень старыми судами увеличивает риск экологической катастрофы», — сказала Наталия Гозак, директор офиса Greenpeace Украина.

Кроме того, некоторые из этих судов подозреваются в подводном саботаже — повреждении трубопроводов или кабелей.

«Многие хотят сделать самую простую часть — наложить санкции. Но на самом деле мы создали еще большую проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса», — подчеркнул эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской фирмы IR Consilium Ян Ралби.

