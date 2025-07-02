Германия усилила проверку танкеров рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия усилила проверку танкеров рф

Мир
24
Германия усилила проверку танкеров рф
Германия усилила проверку танкеров рф
Германия вводит более жесткие требования к танкерам, которые проходят по территориальным водам страны, чтобы усилить борьбу с так называемым «теневым флотом» россии. Новые мероприятия касаются судов, направляющихся к востоку от немецкого острова Фемарн в Балтийском море.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.
«Мы должны усилить нашу бдительность в Балтийском море в отношении „теневого флота“», — сказал министр транспорта Патрик Шнидер.
Читайте также
Отмечается, что с 1 июля у танкеров, двигающихся по территориальным водам Германии, будут требовать наличие страховой защиты от ущерба, вызванного загрязнением нефтью.
«Страховое покрытие этих судов часто неизвестно, поскольку они избегают авторитетных страховых компаний и европейских портов. Спрашивая о статусе страхования, мы добавляем еще один элемент к нашей картине ситуации. Чем полнее картина, тем быстрее мы сможем принять меры вместе с нашими странами-партнерами в регионе Балтийского моря, в частности включить в список судна, на которые распространяются санкции», — объяснил Шнидер.
Эта мера является частью европейских усилий, направленных на преодоление российского «теневого флота» и улучшение безопасности на море и защиты морской среды.
Читайте также
«Теневой флот» включает нефтяные танкеры, некоторые из которых старые, используют опасные методы судоходства и используются для уклонения от санкций. В случае обнаружения несоответствий судно может подвергаться дополнительным мерам — от усиленного наблюдения в Европе до внесения в санкционный список.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems