Германия усилила проверку танкеров рф — Finance.ua

Германия усилила проверку танкеров рф Сегодня 17:21 — Мир

Германия усилила проверку танкеров рф

Германия вводит более жесткие требования к танкерам, которые проходят по территориальным водам страны, чтобы усилить борьбу с так называемым «теневым флотом» россии. Новые мероприятия касаются судов, направляющихся к востоку от немецкого острова Фемарн в Балтийском море.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

«Мы должны усилить нашу бдительность в Балтийском море в отношении „теневого флота“», — сказал министр транспорта Патрик Шнидер.

Отмечается, что с 1 июля у танкеров, двигающихся по территориальным водам Германии, будут требовать наличие страховой защиты от ущерба, вызванного загрязнением нефтью.

«Страховое покрытие этих судов часто неизвестно, поскольку они избегают авторитетных страховых компаний и европейских портов. Спрашивая о статусе страхования, мы добавляем еще один элемент к нашей картине ситуации. Чем полнее картина, тем быстрее мы сможем принять меры вместе с нашими странами-партнерами в регионе Балтийского моря, в частности включить в список судна, на которые распространяются санкции», — объяснил Шнидер.

Эта мера является частью европейских усилий, направленных на преодоление российского «теневого флота» и улучшение безопасности на море и защиты морской среды.

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«Теневой флот» включает нефтяные танкеры, некоторые из которых старые, используют опасные методы судоходства и используются для уклонения от санкций. В случае обнаружения несоответствий судно может подвергаться дополнительным мерам — от усиленного наблюдения в Европе до внесения в санкционный список.

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