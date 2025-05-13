Рада поддержала законопроект, который позволит налагать санкции на теневой флот рф — Finance.ua

Рада поддержала законопроект, который позволит налагать санкции на теневой флот рф Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Рада поддержала законопроект, который позволит налагать санкции на теневой флот рф

Верховная Рада 13 мая приняла за основу законопроект № 13020 по санкциям против теневого флота россии.

Об этом пишет нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. Решение поддержали 269 нардепов.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас действующее законодательство позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда и самолеты.

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Предложенные изменения в законодательство позволят налагать санкции на конкретные суда и самолеты, причастные к российской теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных.

Напомним, в начале декабря 2022 года члены «Большой семерки», а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 — для дизельного топлива, $45 — для разных смазочных масел.

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Для обхода нефтяных санкций россия стала формировать теневой флот. Это флот старых танкеров, которые выключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерами в большинстве своем российская государственная компания «Совкомфлот».

По подсчетам The Guardian, теневой флот россии сейчас насчитывает примерно 600 судов, обеспечивающих 70% российского нефтяного экспорта и примерно 10% мирового флота «мокрых грузов». С его помощью рф транспортирует почти 1,7 миллиона баррелей нефти в день, что дает большие доходы кремлю. Сейчас Великобритания ввела санкции против наибольшего количества судов теневого флота.

theБабель По материалам:

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