МВФ выделит Украине $500 миллионов: утвержден восьмой пересмотр программы EFF — Finance.ua
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МВФ выделит Украине $500 миллионов: утвержден восьмой пересмотр программы EFF

Казна и Политика
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МВФ выделит Украине $500 миллионов: утвержден восьмой пересмотр программы EFF
МВФ выделит Украине $500 миллионов: утвержден восьмой пересмотр программы EFF
В понедельник, 30 июня, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил восьмой пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF). Это решение открывает доступ к новому траншу в размере 0,37 млрд СПЗ (около $500 млн в эквиваленте), который будет направлен на поддержку государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
После поступления транша общий объем полученного по программе финансирования достигнет $10,6 млрд.
«Мы ожидали этих позитивных новостей из Вашингтона. Восьмой пересмотр — это обновление рекорда для Украины во взаимодействии с Фондом. Каждый успешный пересмотр — не только о финансировании. Это о доверии, постоянстве реформ и эффективности нашего взаимодействия с МВФ. Сотрудничество с Фондом остается весомым элементом финансовой устойчивости и восстановления Украины», — сказал глава Национального банка Украины.
«Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов», — добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Показатели выполнения программы

В релизе МВФ отмечается, что показатели выполнения программы остаются высокими. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года достигнуты. Также выполнено одно предварительное мероприятие и два структурных маяка.
Кроме того, было установлено четыре новых структурных маяка, а сроки некоторых структурных маяков были пересмотрены для предоставления правительству дополнительного времени на завершение ключевых реформ.

Структура выплат

С учетом обновленных потребностей платежного баланса, украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF в 2025 году. В то же время общий размер программы остается неизменным — $15,5 млрд.

Экономика Украины, инфляция, валютные резервы

Прогноз роста экономики Украины на 2025 год сохранен на уровне 2−3%. Риски для прогноза остаются очень высокими и требуют четкого плана действий на случай их реализации.
В МВФ отметили, что, учитывая все еще высокий уровень инфляции, жесткая денежно-кредитная политика Национального банка остается оправданной и НБУ должен быть готов к дальнейшему ее усилению, если инфляционные ожидания ухудшатся.
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Валютные резервы остаются на должном уровне благодаря значительной внешней поддержке. Повышение гибкости обменного курса будет способствовать экономической устойчивости и сохранит международные резервы.
Финансовый сектор остается стабильным, хотя требует пристального надзора в условиях повышенных рисков. Усовершенствование инфраструктуры рынков капитала является ключевым для привлечения частного иностранного капитала к послевоенному восстановлению.

Госбюджет

В заявлении Фонда говорится, что продолжающаяся война обуславливает необходимость принятия дополнительного бюджета на 2025 год. Восстановление фискальной устойчивости и удовлетворение приоритетных расходов требует решительных усилий по реализации Национальной стратегии доходов, модернизации налоговой и таможенной служб, борьбы с уклонением от уплаты налогов и гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Эти реформы вместе с усовершенствованием системы управления государственными инвестициями, среднесрочным бюджетированием и управлением фискальными рисками являются критически важными для стимулирования роста и притока инвестиций.
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Украинские власти продолжают работу над завершением своей стратегии реструктуризации внешнего долга по евробондам. Достижение договоренности в соответствии с целями программы по устойчивости долга важно для уменьшения фискальных рисков, создания пространства для критических затрат и восстановления долговой устойчивости.

Финансирование программы

Программа финансируется в полной мере: $153 млрд по базовому сценарию и $165 млрд — по отрицательному в течение четырехлетнего периода программы, включая использование примерно $50 млрд по механизму G7 ERA Loans (безвозвратный заем, обеспеченный доходами от обездвиженных российских активов). Полная, своевременная и предсказуемая внешняя поддержка — на условиях, соответствующих устойчивости долга, остается очень важной для полного финансирования программы.

Справка Finance.ua:

  • 31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ);
  • с начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.
По материалам:
Finance.ua
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