Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся

Украина формирует долгосрочную стратегию экономического восстановления и ожидает поддержки в этом вопросе от Международного валютного фонда. Речь идет о росте ВВП, возврате рабочей силы и активизации частных инвестиций.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, об этом говорили министр экономики Юлия Свириденко с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Вашингтоне 4 июня.

Представители МВФ подчеркнули, что продолжат сотрудничество с Украиной независимо от того, как будет развиваться ситуация с возможным прекращением огня. В Фонде подчеркнули, что и далее будут поддерживать макрофинансовую стабильность страны и процессы ее восстановления.

«Мы благодарны МВФ за поддержку, которая помогла Украине пройти через трудные этапы войны, сохранить макрофинансовую стабильность и начать восстановление», — отметила Юлия Свириденко.

Украина планирует сосредоточиться на следующих задачах:

рост ВВП;

привлечение инвестиций;

возврат миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора;

ускорение процессов приватизации — правительство исследует, какие изменения нужны, чтобы упростить процедуру как крупной, так и малой приватизации, и сделать эти процессы более прозрачными и эффективными.

Напомним, 20 мая Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). Темы, которые планировалось обсудить: финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости; макроэкономическая ситуация, процент и валютно-курсовая политика НБУ; развитие финансового сектора. дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка.

29 мая Миссия МВФ завершила работу в Киеве. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СДР (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США. Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).

3 июня украинская делегация во главе с первой вице-премьером Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон. партнерами для поддержки экономического восстановления Украины.

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