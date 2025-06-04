Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся

Казна и Политика
2
Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся
Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся
Украина формирует долгосрочную стратегию экономического восстановления и ожидает поддержки в этом вопросе от Международного валютного фонда. Речь идет о росте ВВП, возврате рабочей силы и активизации частных инвестиций.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, об этом говорили министр экономики Юлия Свириденко с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Вашингтоне 4 июня.
Представители МВФ подчеркнули, что продолжат сотрудничество с Украиной независимо от того, как будет развиваться ситуация с возможным прекращением огня. В Фонде подчеркнули, что и далее будут поддерживать макрофинансовую стабильность страны и процессы ее восстановления.
«Мы благодарны МВФ за поддержку, которая помогла Украине пройти через трудные этапы войны, сохранить макрофинансовую стабильность и начать восстановление», — отметила Юлия Свириденко.
Украина планирует сосредоточиться на следующих задачах:
  • рост ВВП;
  • привлечение инвестиций;
  • возврат миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора;
  • ускорение процессов приватизации — правительство исследует, какие изменения нужны, чтобы упростить процедуру как крупной, так и малой приватизации, и сделать эти процессы более прозрачными и эффективными.
Напомним, 20 мая Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). Темы, которые планировалось обсудить: финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости; макроэкономическая ситуация, процент и валютно-курсовая политика НБУ; развитие финансового сектора. дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка.
Читайте также
29 мая Миссия МВФ завершила работу в Киеве. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СДР (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США. Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).
3 июня украинская делегация во главе с первой вице-премьером Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон. партнерами для поддержки экономического восстановления Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems