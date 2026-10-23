В МВФ озвучили условия, при которых Украине помогут с бюджетом-2027

В бюджете на следующий год заложена потребность в невоенном финансировании на $52,5 млрд, из которых $20 млрд уже найдено

Украине требуется изыскать еще $30−35 млрд внешнего финансирования для выполнения государственного бюджета на 2027 год. Привлечь эти средства удастся, если украинская сторона продолжит выполнять обязательства.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован в интервью агентству «Интерфакс-Украина» на полях Ежегодного собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

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«Деньги будут, если продолжим работать так, как работали последние несколько месяцев», — заявил он.

В бюджете на следующий год заложена потребность в невоенном финансировании на $52,5 млрд, из которых $20 млрд уже найдены или по крайней мере относительно них есть заверения в рамках действующих инструментов поддержки, поэтому озвученная министром финансов Сергеем Марченко сумма, требующая дополнительного подтверждения, составляет $32,6 млрд.

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«МВФ оценивает ситуацию похожим образом. Мы были в Киеве в конце августа, в начале сентября, обсуждали это с министром и понимаем эту цифру. Когда МВФ приедет в ноябре с миссией перед декабрьским пересмотром, мы, вероятнее всего, уже увидим по данным августа, сентября и, возможно, октября влияние эскалации войны на макроэкономические показатели. Оно может быть значительно», — описал ситуацию представитель Украины в Фонде.

Он объяснил, что именно поэтому МВФ более осторожно оценивает потребность во внешнем финансировании бюджета в следующем году — в пределах $30−35 млрд, но $32,6 млрд вкладывается в этот диапазон.

Финансирование в 2026 году

Что касается этого года, то, по словам Рашкована, МВФ считает, что средства на бюджетные расходы в этом году найдены, потому что международные партнеры предоставили необходимые заверения, но значительная часть финансирования запланирована именно на четвертый квартал и привязана к выполнению условий различных программ, тогда как в прошлом году она поступала без дополнительных условий по механизму ERA, построенному на использовании доходов от доходов.

«В этом году, чтобы получить деньги, нужно выполнять условия. Именно поэтому возникла задержка: из почти $30 млрд, которые оставались до конца года, Украина должна была получить до $10 млрд раньше», — отметил Рашкован.

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Он поблагодарил парламент за важные голосования на прошлой неделе, которые разблокировали финансирование, а также выразил мнение, что с приходом премьер-министра Сергея Корецкого значительно активизировались работа внутри правительства и взаимодействие с парламентом по финансированию.

«Я очень благодарен премьер-министру за понимание того, что одна из функций главы правительства фактически состоит в том, чтобы быть senior treasurer of the country. Обеспечить $50 млрд в год является важной задачей», — отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.

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Он призвал правительство и парламент сохранять нынешние темпы работы, поскольку значительная часть финансирования на четвертый квартал еще требует решений Верховной Рады. По его словам, из-за значительного количества регуляторных требований многие вопросы финансирования необходимо согласовывать именно в парламенте.