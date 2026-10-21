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Еще одна страна ЕС не присоединится к кредиту Украине на €70 млрд

Казна и Политика
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Еще одна страна ЕС не присоединится к кредиту Украине на €70 млрд
Еще одна страна ЕС не присоединится к кредиту Украине на €70 млрд
Болгария не будет участвовать в предоставлении Украине кредита на €70 млрд.
Об этом заявил премьер-министр страны Румэн Радев, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Почему Болгария не будет участвовать в финансировании Украины

По словам Радева, в прошлом году на европейском уровне было принято решение о предоставлении Украине кредита на €90 млрд, гарантом которого выступает Европа.
«Как вы это видите на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этих 70 млрд евро», — заявил премьер-министр.

Радев назвал причины недовольства европейцев

Комментируя ситуацию во Франции и Италии и возможные риски для Болгарии, Радев назвал несколько факторов, которые, по его мнению, вызывают недовольство граждан европейских стран. Среди них он выделил неконтролируемую миграцию, проблемы с интеграцией мигрантов, Европейский зеленый курс, деиндустриализацию и потерю рабочих мест.
Премьер также заявил, что война в Украине подрывает европейские экономики, усиливает социальную напряженность и способствует политической нестабильности.
По словам Радева, политикам все сложнее реагировать на эти вызовы, поскольку благосостояние европейцев, как он выразился, «утекает в эту войну», вместо того чтобы направлять ресурсы на решение внутренних проблем.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украина рассчитывает привлечь еще $25 млрд международного финансирования в государственный бюджет до конца 2026 года. Общая оценка необходимых ресурсов на оборону в 2027 году составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро остаются необеспеченными.
Также мы писали, что Европейская комиссия прорабатывает возможные способы покрытия дефицита финансирования Украины, который, по предварительным оценкам, в следующем году может достичь €70 млрд. В то же время ЕС рассчитывает на поддержку международных партнеров и готовит финансовую стратегию для Украины на 2027 год.
Словакия и Венгрия отказались приобщаться к выделению Украине дополнительных 70 млрд.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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