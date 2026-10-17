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В 2027 году война обойдется в €155 млрд — Зеленский призвал ЕС предоставить Украине €70 млрд на оборону

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро, и Украине необходимо получить не менее 70 миллиардов евро дополнительной помощи от ЕС на оборону.
Об этом заявил президент Украины во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
Владимир Зеленский назвал эту сумму «реалистичной» и призвал партнеров найти эту поддержку, чтобы сдерживать россию.
По его словам, именно благодаря дронам Силы обороны останавливают большую часть российских штурмов на линии фронта, перерезают логистику и наносят удары по экономике.
Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег. Это верно. Только представьте, если бы мы могли оказывать на россию в два-три раза большее давление, чем сегодня
— отметил Зеленский.

Глава государства также предостерег лидеров Евросоюза от любого ослабления санкций против россии.
Мы предупреждали, что если санкции ослабят где угодно в Европе, другие быстро этим воспользуются. И сейчас мы видим, как из-за дизельного соглашения деньги снова начнут поступать в россию. Этого Diesel Deal никогда не будет достаточно, чтобы компенсировать влияние ситуации в Ормузском проливе на мировые рынки. Но она принесет больше денег непосредственно в карман путина для финансирования этой войны
— отметил президент.

Зеленский призвал ЕС ввести сильный 22-й пакет санкций, направленный против каждой компании и физического лица, причастных к работе российской финансовой системы, производству баллистических ракет, дронов и современных военных систем связи.
По материалам:
hromadske
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