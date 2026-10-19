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МВФ подтвердил неуклонную поддержку Украины и важность реформ и партнеров

Казна и Политика
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МВФ подтвердил неуклонную поддержку Украины и важность реформ и партнеров
МВФ подтвердил неуклонную поддержку Украины и важность реформ и партнеров
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о «прекрасном разговоре» в субботу с главой Национального банка Украины Андреем Пышным при участии заместителя министра финансов Ольги Зыковой, на которой еще раз подтвердила неуклонную поддержку Украины.
«Мы еще раз подтвердили неуклонную поддержку Украины со стороны МВФ, а также важность продолжения реформ и международной поддержки для обеспечения стабильности и экономического роста», — написала Георгиева в соцсети X в воскресенье с ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
«Украинская делегация в составе НБУ и Министерства финансов имела продолжительный, откровенный разговор. Вопросов немало, и каждый требует конкретных решений», — в свою очередь написал по результатам встречи Пышный.
По его словам, ближайший приоритет — до конца года показать положительные результаты в ходе объединенного второго и третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Представители Нацбанка и Минфина отметили для агентства «Интерфакс-Украина», что очень важно, что Верховная Рада на этой неделе приняла необходимый закон, потому что без этого было бы трудно добитьсяь положительных результатов на переговорах в Бангкоке.
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«Критическая задача — заблаговременно обеспечить надежное и предсказуемое финансирование для Украины на 2027 год. Подробно обсудили имеющиеся возможности и дальнейшие шаги по обеспечению необходимых ресурсов», — отметил также в посте Пышный.
Директор Европейского департамента МВФ Матеуш Щурек, также принимавший участие в последней встрече главы МВФ с украинской делегацией, накануне на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» также подчеркнул, что необходимыми условиями для успешного объединенного второго и третьего пересмотра программы EFF до конца этого года являются продолжение реформ и гарантии финансирования.
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«Мы планируем провести второй и третий пересмотры программы до конца текущего года. Конечно, это зависит от возобновления реформ, а также от предоставления партнерами гарантий финансирования», — сказал он.
Щурек отметил, что крайне важно принятие законов и других мер в сферах мобилизации доходов и государственного управления, потому что это критически важно для привлечения дальнейшего финансирования от доноров, начиная уже с 2026 года.
По данным агентства, в вопросе подтверждения необходимого внешнего финансирования также важную роль играют условия его предоставления, чтобы не нарушить долговую устойчивость Украины в условиях уже значительного уровня долга.
Ранее мы писали, какие страны имеют долги перед МВФ: на каком месте Украина. Первое место в мире по долгам перед МВФ заняла Аргентина. Задолженность Аргентины по состоянию на октябрь составляет 56,8 млрд долл. (8,2% ВВП).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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