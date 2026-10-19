0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мир недооценивает опасности от искусственного интеллекта — МВФ

Технологии&Авто
146
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может вызвать негативные потрясения без быстрого роста производительности.
Хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может вызвать негативные потрясения без быстрого роста производительности.
Риски искусственного интеллекта могут превысить его возможности, если не будут введены надлежащие меры предосторожности и нравственная база.
Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.
Она поддержала соединение саморегулирования отрасли и привлечение ключевых правительств. Георгиева подчеркнула, что хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может привести к негативным потрясениям без быстрого роста производительности.
Она сравнила нынешнее развитие технологии с гоночными болидами «Формулы-1», несущимися без защитных барьеров для зрителей, отметив необходимость доступа к цифровой инфраструктуре и электроэнергии для всех стран.

Позиция разработчиков

Соучредитель компании Anthropic Джек Кларк подхватил аналогию, пошутив о гонках ночью и возможном отсутствии тормозов в машинах. Он согласился, что регулирование не должно быть полностью добровольным, и поддержал необходимость введения стандартов здравого смысла для внушения доверия к технологии.
По его словам, Anthropic уже привлекает сторонних оценщиков к проверке данных и тестированию систем, а установление стандартов начинается через политические рамки в Европейском Союзе и обязательства в США.
Кларк также поддержал подобные инициативы по прозрачности со стороны компании SpaceX Илона Маска.
В то же время, заместитель министра финансов США Эрин Браун в ходе отдельной пресс-конференции отметила, что МВФ слишком сосредоточен на рисках и должен уделять больше внимания положительным экономическим возможностям искусственного интеллекта.
По материалам:
Діло
ИИМВФ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems