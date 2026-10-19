Риски искусственного интеллекта могут превысить его возможности, если не будут введены надлежащие меры предосторожности и нравственная база.
Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.
Она поддержала соединение саморегулирования отрасли и привлечение ключевых правительств. Георгиева подчеркнула, что хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может привести к негативным потрясениям без быстрого роста производительности.
Она сравнила нынешнее развитие технологии с гоночными болидами «Формулы-1», несущимися без защитных барьеров для зрителей, отметив необходимость доступа к цифровой инфраструктуре и электроэнергии для всех стран.
Позиция разработчиков
Соучредитель компании Anthropic Джек Кларк подхватил аналогию, пошутив о гонках ночью и возможном отсутствии тормозов в машинах. Он согласился, что регулирование не должно быть полностью добровольным, и поддержал необходимость введения стандартов здравого смысла для внушения доверия к технологии.
По его словам, Anthropic уже привлекает сторонних оценщиков к проверке данных и тестированию систем, а установление стандартов начинается через политические рамки в Европейском Союзе и обязательства в США.
Кларк также поддержал подобные инициативы по прозрачности со стороны компании SpaceX Илона Маска.
В то же время, заместитель министра финансов США Эрин Браун в ходе отдельной пресс-конференции отметила, что МВФ слишком сосредоточен на рисках и должен уделять больше внимания положительным экономическим возможностям искусственного интеллекта.