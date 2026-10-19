Хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может вызвать негативные потрясения без быстрого роста производительности.

Риски искусственного интеллекта могут превысить его возможности, если не будут введены надлежащие меры предосторожности и нравственная база.

Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

Она поддержала соединение саморегулирования отрасли и привлечение ключевых правительств. Георгиева подчеркнула, что хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может привести к негативным потрясениям без быстрого роста производительности.

Она сравнила нынешнее развитие технологии с гоночными болидами «Формулы-1», несущимися без защитных барьеров для зрителей, отметив необходимость доступа к цифровой инфраструктуре и электроэнергии для всех стран.

Позиция разработчиков

Соучредитель компании Anthropic Джек Кларк подхватил аналогию, пошутив о гонках ночью и возможном отсутствии тормозов в машинах. Он согласился, что регулирование не должно быть полностью добровольным, и поддержал необходимость введения стандартов здравого смысла для внушения доверия к технологии.

По его словам, Anthropic уже привлекает сторонних оценщиков к проверке данных и тестированию систем, а установление стандартов начинается через политические рамки в Европейском Союзе и обязательства в США.

Кларк также поддержал подобные инициативы по прозрачности со стороны компании SpaceX Илона Маска.