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Зеленский подписал законы о налогах на посылки до 150 евро и отчетность онлайн-платформ

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие отмену налоговых льгот для международных посылок стоимостью €150 и автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ с налоговой службой.
Карточки соответствующих законопроектов № 15111-д, № 16051−1 и № 15460 с подписью президента обнародовали на сайте Верховной Рады.
Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.
Кроме того, законы об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро (№ 16051−1 и № 15460) и автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах (№ 15111-д) являются условием получения Украиной первого транша кредитной помощи от ЕС Ukraine Support Loan (USL).
Принятие этих законов парламентом также было условием предоставления второго транша.

Автоматический обмен информацией о доходах (закон № 15111-д)

Документ предусматривает введение системы обмена налоговой информацией в соответствии с европейскими правилами.
Онлайн-платформы будут передавать налоговой службе данные о доходах своих пользователей. Новые правила будут охватывать деятельность через электронные сервисы, включая продажу товаров и услуг.
Документ устанавливает порядок отчетности цифровых платформ о доходах пользователей.

НДС на международные посылки (законы № 16051−1 и № 15460)

Документы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению товаров, приобретенных через маркетплейсы и доставленных из-за границы.
НДС на онлайн-покупки стоимостью до €150 будут начислять и платить электронные платформы. В то же время, некоммерческие международные посылки стоимостью до €45 будут оставаться освобожденными от НДС.
По оценкам авторов законопроекта, введение НДС на международные онлайн-покупки может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Эти деньги планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийЗаконыНДСНалогиДоходыБюджет
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