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Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

Казна и Политика
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Население Украины сократилось до 28,5 млн человек
Население Украины сократилось до 28,5 млн человек
Население Украины сократилось до 28,5 млн человек.
Об этом сказала директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе Украинского женского конгресса, комментируя демографические прогнозы.
По ее словам, за последний период страна потеряла 2 млн человек. Основная причина — выезд за границу, а не гибель.
Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы то ни было, эти люди остались живы, —
отметила Либанова.

Она подчеркнула, что украинцы за границей могут вернуться домой. Даже если этого не произойдет, они будут оставаться украинцами, тогда как погибших уже не вернуть.
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Ранее писали, что перепись населения Украины может быть проведена только через 1,5−2 года после войны. Об этом заявил глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
По словам Макарчука, последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. С тех пор, за неимением переписи, существует «плюрализм оценок», который делают разные органы: государственные и международные, научные институты и частные исследователи.
Он подчеркнул, что разные оценки позволяют выбирать цифру «в зависимости от целей», но точность в пределах плюс-минус 4 миллиона человек не позволяет добиться значительной детализации без проведения полноценной переписи.
По материалам:
Finance.ua
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