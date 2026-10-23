Население Украины сократилось до 28,5 млн человек.

Ранее писали, что перепись населения Украины может быть проведена только через 1,5−2 года после войны. Об этом заявил глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
По словам Макарчука, последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. С тех пор, за неимением переписи, существует «плюрализм оценок», который делают разные органы: государственные и международные, научные институты и частные исследователи.
Он подчеркнул, что разные оценки позволяют выбирать цифру «в зависимости от целей», но точность в пределах плюс-минус 4 миллиона человек не позволяет добиться значительной детализации без проведения полноценной переписи.