Население Украины сократилось до 28,5 млн человек.

Об этом сказала директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе Украинского женского конгресса, комментируя демографические прогнозы.

По ее словам, за последний период страна потеряла 2 млн человек. Основная причина — выезд за границу, а не гибель.

Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы то ни было, эти люди остались живы, — отметила Либанова.

Она подчеркнула, что украинцы за границей могут вернуться домой. Даже если этого не произойдет, они будут оставаться украинцами, тогда как погибших уже не вернуть.

Ранее писали, что перепись населения Украины может быть проведена только через 1,5−2 года после войны. Об этом заявил глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

По словам Макарчука, последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. С тех пор, за неимением переписи, существует «плюрализм оценок», который делают разные органы: государственные и международные, научные институты и частные исследователи.