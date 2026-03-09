Перепись населения Украины могут провести только через 1,5−2 года после войны — Госстат Сегодня 18:20

Украина планирует участвовать в Европейском раунде переписи населения 2030 года

Перепись населения Украина сможет сделать только через полтора-два года после войны.

Об этом заявил глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в комментарии Укринформу.

По его словам, оценка численности населения есть и сейчас, но она пока не обнародуется.

Оценки численности населения

«Мы рассчитали эти показатели, сейчас обсуждаем, что из этого можно обнародовать. Пока эта информация не раскрывается, но надеюсь, найдем консенсус с правительством и сможем ее опубликовать», — отметил он.

По словам Макарчука, последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. С тех пор, за неимением переписи, существует «плюрализм оценок», который делают разные органы: государственные и международные, научные институты и частные исследователи.

В частности, свои расчеты осуществляют Фонд народонаселения ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Forbes Украина проводил собственное исследование", — отметил чиновник.

Читайте также Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата

Он подчеркнул, что разные оценки позволяют выбирать цифру «в зависимости от целей», но точность в пределах плюс-минус 4 миллиона человек не позволяет добиться значительной детализации без проведения полноценной переписи.

Наибольшую точность можно получить только при переписи населения, однако условия полномасштабной войны не позволяют провести его сейчас, подчеркнул Макарчук.

«Даже после завершения войны нужно подождать полтора-два года, чтобы прошли социальные процессы — возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения», — объяснил он.

Украина планирует участие в переписи в 2030 году

Он добавил, что Украина планирует участвовать в Европейском раунде переписи населения в 2030 году, который будет предусматривать использование передового мирового опыта: речь идет о комбинированных или реестровых переписях с частичным опросом населения.

Макарчук привел пример Эстонии, где для оценки численности населения используют более 50 источников данных, включая потребление воды, объем бытовых отходов и активность лифтов в многоквартирных домах.

Макарчук подчеркнул, что перепись населения — это не только подсчет людей, но и понимание социально-экономических условий, возрастных и гендерных составляющих, доступа к инфраструктуре, что важно для государственных органов и муниципалитетов, в частности, для формирования политики развития территорий и социальных программ.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.