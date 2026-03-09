День финансов: дефицит горючего, декретный отпуск, цены на жилье в Украине и Испании Сегодня 17:33

В понедельник, 9 марта, стало известно, когда в Украине возможен дефицит горючего и как предотвратить это и как задержание валюты в Венгрии повлияет на курс в Украине.

Чего ждать от курса на этой неделе

Об этом В течение первой весенней недели гривна ощутимо ослабевала. Общее повышение доллара за пять дней составило 78 копеек, или 1,81%.Об этом сообщила Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

В то же время Национальный банк Украины заявил , что задержание властями Венгрии груза с наличными долларами и евро, который инкассаторы Ощадбанка перевозили в Украину, не будет оказывать существенного влияния на валютный рынок. При этом сегодня Ощадбанк сообщил о временном отключении серверов.

💰Кстати, для поддержки людей, которые из-за войны вынуждены покидать свои дома, Правительство запустило новый «механизм»: разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья. Обо всех деталях пишем в статье:

Экономические последствия войны США

Экономические последствия войны на Ближнем Востоке начали распространяться за пределы региона. Из-за эскалации конфликта между союзом США и Израиля и Ираном нарушаются глобальные цепи поставок, растут расходы на энергоносители и транспорт.

А чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле, Правительству нужно провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину. О том, что делать, рассказал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

США заключили соглашение по добыче золота

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового соглашения с правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области добычи и продажи золота и других минералов.

Кстати, 9 марта золото подешевело . Одним из главных факторов падения цен на металл стало укрепление доллара.

А вот в Европе цены на природный газ взлетели , поскольку война на Ближнем Востоке продолжает трясти энергетические рынки и нарушать морские поставки.

Декретный отпуск короче в 9 раз

Депутаты готовят ряд изменений в трудовом законодательстве, в том числе значительное сокращение отпуска по уходу за ребенком. Согласно проекту кодекса, отпуск по уходу за ребенком могут сократить с нынешних трех лет до четырех месяцев, то есть сделать его в 9 раз короче.

В то же время большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин и, несмотря на войну и структурные изменения в экономике, гендерный разрыв в оплате труда остается ощутимым.

Рынок новостроек в Украине

В феврале доля открытых отделов продаж новостроек в Украине оставалась стабильной на уровне 83% . За этот период в эксплуатацию ввели пять новых домов, включающих семь секций. Спрос на новостройки среди украинцев в феврале рос практически по всей стране.

Цена на подержанное жилье в Испании

В Испании, согласно последнему индексу цен на недвижимость, цена на подержанное жилье выросла на 17,7% в годовом исчислении, достигнув 2673 евро/м². Наибольший рост наблюдается в провинциях Валенсия и Мурсия, где ожидания продавцов выросли на 25,3%.

