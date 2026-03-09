Швейцария закрепит право пользоваться наличными в Конституции Сегодня 18:00 — Мир

Швейцария присоединяется к странам, защищающим наличные деньги

В Швейцарии право граждан пользоваться наличными официально закрепят в конституции. 73,4% граждан поддержали соответствующую конституционную поправку.

Об этом пишет Politico.

Поправку предложило правительство страны в ответ на инициативу общественного движения Swiss Freedom Movement, требовавшего усилить гарантии использования наличных денег. Ранее эта организация собрала более 100 000 подписей, что позволило вынести вопросы на национальный референдум.

В то же время, собственное предложение движения получило лишь 46% голосов. Правительство заявляло, что часть предложенных изменений слишком радикальна.

После принятия поправки Швейцария присоединится к государствам, уже закрепившим право пользоваться наличными на конституционном уровне. Подобные нормы уже действуют в Венгрии, Словакии и Словении.

В Австрии политики также обсуждают возможность подобных изменений.

В последние годы в Швейцарии, как и во многих других странах, наблюдается быстрое распространение цифровых способов оплаты.

По данным Национального банка Швейцарии, в 2017 году более 70% платежей в магазинах производились наличными, а в 2024 году доля наличных расчетов снизилась до примерно 30%.

