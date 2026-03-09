0 800 307 555
Швейцария закрепит право пользоваться наличными в Конституции

Мир
35
В Швейцарии право граждан пользоваться наличными официально закрепят в конституции. 73,4% граждан поддержали соответствующую конституционную поправку.
Об этом пишет Politico.
Поправку предложило правительство страны в ответ на инициативу общественного движения Swiss Freedom Movement, требовавшего усилить гарантии использования наличных денег. Ранее эта организация собрала более 100 000 подписей, что позволило вынести вопросы на национальный референдум.
В то же время, собственное предложение движения получило лишь 46% голосов. Правительство заявляло, что часть предложенных изменений слишком радикальна.

После принятия поправки Швейцария присоединится к государствам, уже закрепившим право пользоваться наличными на конституционном уровне. Подобные нормы уже действуют в Венгрии, Словакии и Словении.
В Австрии политики также обсуждают возможность подобных изменений.
В последние годы в Швейцарии, как и во многих других странах, наблюдается быстрое распространение цифровых способов оплаты.
По данным Национального банка Швейцарии, в 2017 году более 70% платежей в магазинах производились наличными, а в 2024 году доля наличных расчетов снизилась до примерно 30%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что швейцарский национальный банк получил в 2025 году прибыль в размере около 32,52 миллиарда долларов благодаря значительному росту цен на золото, поскольку инвесторы в прошлом году стремились к безопасным активам.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНаличные
