Будут ли предоставлять в ЕС временную защиту для украинских мужчин призывного возраста Сегодня 16:11 — Мир

Что будет с временной защитой в ЕС для украинских мужчин призывного возраста

До марта 2027 года все украинские беженцы, включая мужчин призывного возраста, будут иметь временную защиту в странах Европейского Союза.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает «Европейская правда».

Отменят ли временную защиту для украинских мужчин

У Ламмерта спросили, будут ли украинцам призывного возраста отказывать в предоставлении временной защиты.

Читайте также Украинцы открыли в Польше более 120 тысяч компаний с 2022 года

По словам представителя Еврокомиссии, мужчины призывного возраста могут пользоваться всеми правами временной защиты в течение действия этого механизма.

Он подчеркнул, что законодательство не делает никаких исключений по полу или возрасту.

«Временная защита — это решение, принятое нами на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года, то есть до марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать сейчас», — заявил Ламмерт.

Читайте также Украинские беженцы быстрее других находят работу в Германии

До этого Finance.ua отмечал , что разрешение беспрепятственно пересекать границу мужчинам до достижения 23-летнего возраста стало причиной наплыва украинцев в Чехию.

В странах ЕС выросло количество украинцев с временной защитой: где больше всего

Как мы уже упоминали , в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,35 млн украинских беженцев. По сравнению с концом ноября 2025 года их количество увеличилось на 24 675 человек, или на 0,6%.

Наибольшее количество получателей временной защиты зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.