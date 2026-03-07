0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут ли предоставлять в ЕС временную защиту для украинских мужчин призывного возраста

Мир
18
Что будет с временной защитой в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
Что будет с временной защитой в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
До марта 2027 года все украинские беженцы, включая мужчин призывного возраста, будут иметь временную защиту в странах Европейского Союза.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает «Европейская правда».

Отменят ли временную защиту для украинских мужчин

У Ламмерта спросили, будут ли украинцам призывного возраста отказывать в предоставлении временной защиты.
Читайте также
По словам представителя Еврокомиссии, мужчины призывного возраста могут пользоваться всеми правами временной защиты в течение действия этого механизма.
Он подчеркнул, что законодательство не делает никаких исключений по полу или возрасту.
«Временная защита — это решение, принятое нами на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года, то есть до марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать сейчас», — заявил Ламмерт.
Читайте также
До этого Finance.ua отмечал, что разрешение беспрепятственно пересекать границу мужчинам до достижения 23-летнего возраста стало причиной наплыва украинцев в Чехию.

В странах ЕС выросло количество украинцев с временной защитой: где больше всего

Как мы уже упоминали, в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,35 млн украинских беженцев. По сравнению с концом ноября 2025 года их количество увеличилось на 24 675 человек, или на 0,6%.
Наибольшее количество получателей временной защиты зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.
По материалам:
Finance.ua
МигрантыВоеннообязанныйЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems