Будут ли предоставлять в ЕС временную защиту для украинских мужчин призывного возраста
До марта 2027 года все украинские беженцы, включая мужчин призывного возраста, будут иметь временную защиту в странах Европейского Союза.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает «Европейская правда».
Отменят ли временную защиту для украинских мужчин
У Ламмерта спросили, будут ли украинцам призывного возраста отказывать в предоставлении временной защиты.
По словам представителя Еврокомиссии, мужчины призывного возраста могут пользоваться всеми правами временной защиты в течение действия этого механизма.
Он подчеркнул, что законодательство не делает никаких исключений по полу или возрасту.
«Временная защита — это решение, принятое нами на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года, то есть до марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать сейчас», — заявил Ламмерт.
До этого Finance.ua отмечал, что разрешение беспрепятственно пересекать границу мужчинам до достижения 23-летнего возраста стало причиной наплыва украинцев в Чехию.
В странах ЕС выросло количество украинцев с временной защитой: где больше всего
Как мы уже упоминали, в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,35 млн украинских беженцев. По сравнению с концом ноября 2025 года их количество увеличилось на 24 675 человек, или на 0,6%.
Наибольшее количество получателей временной защиты зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.
