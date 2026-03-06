Орбан выдвинул новые требования к Украине по поводу нефтепровода «Дружба» Сегодня 18:00 — Мир

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может приостановить транзит важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского премьера.

President @ZelenskyyUa issues threats while the Hungarian opposition sides with Kyiv and Brussels. Their plan is a pro-Ukraine government that sends Hungary’s money to Ukraine and cuts us off from cheap energy. We will defend our nation’s interests. Count on it. 🇭🇺 pic.twitter.com/CM2W0Ok8n2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2026

Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС

Во время заявления Орбан также в очередной раз высказался против евроинтеграции Украины.

По его словам, Венгрия не будет поддерживать финансовую помощь Украине и ее вступление в Европейский Союз.

«Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют в других странах ЕС. Мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС», — заявил Орбан.

Он также отметил, что вступление Украины в ЕС, по его мнению, может представлять угрозу для венгерских фермеров и экономики страны в целом.

«Поэтому мы не должны принимать требования Украины, даже если они нас шантажируют и угрожают более серьезными последствиями», — сказал он.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского Союза на сумму 90 млрд евро. Будапешт объяснил свою позицию требованием возобновить транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

Венгерская сторона заявила, что готова снять вето только после возобновления поставок нефти, ссылаясь на положение Соглашения об ассоциации.

Читайте также Украина предложила Венгрии компромисс в отношении «Дружбы»

По данным западных медиа, из-за блокирования финансирования Украина может столкнуться с нехваткой средств уже весной. В этой связи лидеры Европейского Союза планируют активизировать сотрудничество с третьими странами, чтобы покрыть возможный дефицит финансирования в размере около 30 млрд евро (34,9 млрд долларов).

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил , что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода «Дружба» примерно через месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры. В свою очередь глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий пояснил, что нефтепровод «Дружба» — это не только сама труба, а целая инфраструктура, обеспечивающая перекачку нефти. Ожидается, что через месяц-полтора можно будет обеспечить технологическую возможность работы инфраструктуры. Параллельно готовится проектно-сметная документация, определяющая реальную стоимость полного восстановления и строительства новых подземных резервуаров.

