Британия может отменить безусловную помощь искателям убежища
Великобритания планирует лишать жилья и финансовой помощи искателей убежища, которые работают нелегально, нарушают закон или могут обеспечивать себя самостоятельно.
Новые меры направлены на уменьшение стимулов для нелегального въезда в страну, сообщает Reuters.
Основа реформ и вдохновения Данией
Министр внутренних дел Шабана Махмуд подчеркнула, что новые мероприятия базируются на датском подходе и включают:
- закрытие гостиниц для беженцев;
- усиление процедур выселения;
- создание единой системы обжалования решений.
«Поддержка и жилье для беженцев теперь будут иметь условия — они будут предоставляться только тем, кто соблюдает наши правила», — отметила Махмуд.
Кто может потерять помощь
По словам Министерства внутренних дел, помощь будет прекращаться для тех, кто:
- работает нелегально;
- отказывается от выселения;
- совершает уголовные правонарушения;
- имеет финансовую возможность или законное право на работу.
Долговременная обязанность Британии предоставлять жилье и поддержку всем искателям убежища отменяется. А помощь будет предоставляться только тем, кто соблюдает правила и не может самостоятельно обеспечить себя.
Новые меры требуют одобрения парламента и в случае принятия — вступят в силу в июне 2026 года. Они станут частью большего пакета реформ, который ужесточает контроль за границами, но сохраняет защиту для людей, убегающих от конфликтов и преследований.
