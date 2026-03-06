Британия может отменить безусловную помощь искателям убежища Сегодня 06:05 — Мир

Флаг Британии на здании

Великобритания планирует лишать жилья и финансовой помощи искателей убежища, которые работают нелегально, нарушают закон или могут обеспечивать себя самостоятельно.

Новые меры направлены на уменьшение стимулов для нелегального въезда в страну, сообщает Reuters.

Основа реформ и вдохновения Данией

Министр внутренних дел Шабана Махмуд подчеркнула, что новые мероприятия базируются на датском подходе и включают:

закрытие гостиниц для беженцев;

усиление процедур выселения;

создание единой системы обжалования решений.

«Поддержка и жилье для беженцев теперь будут иметь условия — они будут предоставляться только тем, кто соблюдает наши правила», — отметила Махмуд.

Кто может потерять помощь

По словам Министерства внутренних дел, помощь будет прекращаться для тех, кто:

работает нелегально;

отказывается от выселения;

совершает уголовные правонарушения;

имеет финансовую возможность или законное право на работу.

Долговременная обязанность Британии предоставлять жилье и поддержку всем искателям убежища отменяется. А помощь будет предоставляться только тем, кто соблюдает правила и не может самостоятельно обеспечить себя.

Новые меры требуют одобрения парламента и в случае принятия — вступят в силу в июне 2026 года. Они станут частью большего пакета реформ, который ужесточает контроль за границами, но сохраняет защиту для людей, убегающих от конфликтов и преследований.

