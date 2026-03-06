0 800 307 555
Британия может отменить безусловную помощь искателям убежища

Мир
26
Флаг Британии на здании
Великобритания планирует лишать жилья и финансовой помощи искателей убежища, которые работают нелегально, нарушают закон или могут обеспечивать себя самостоятельно.
Новые меры направлены на уменьшение стимулов для нелегального въезда в страну, сообщает Reuters.

Основа реформ и вдохновения Данией

Министр внутренних дел Шабана Махмуд подчеркнула, что новые мероприятия базируются на датском подходе и включают:
  • закрытие гостиниц для беженцев;
  • усиление процедур выселения;
  • создание единой системы обжалования решений.
«Поддержка и жилье для беженцев теперь будут иметь условия — они будут предоставляться только тем, кто соблюдает наши правила», — отметила Махмуд.

Кто может потерять помощь

По словам Министерства внутренних дел, помощь будет прекращаться для тех, кто:
  • работает нелегально;
  • отказывается от выселения;
  • совершает уголовные правонарушения;
  • имеет финансовую возможность или законное право на работу.
Долговременная обязанность Британии предоставлять жилье и поддержку всем искателям убежища отменяется. А помощь будет предоставляться только тем, кто соблюдает правила и не может самостоятельно обеспечить себя.
Новые меры требуют одобрения парламента и в случае принятия — вступят в силу в июне 2026 года. Они станут частью большего пакета реформ, который ужесточает контроль за границами, но сохраняет защиту для людей, убегающих от конфликтов и преследований.
Ранее мы сообщали, что правительство Великобритании обнародовало детали второго продления виз для украинцев в рамках программы Ukrainian Permission Extension (UPE). Речь идет о возможности остаться в стране еще на 24 месяца для тех, кто уже воспользовался первым продолжением.
По материалам:
Європейська правда
