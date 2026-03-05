Где в Польше планируют построить «воздушное метро» Сегодня 18:10 — Мир

Где в Польше планируют построить «воздушное метро»

В Закопаном в Польше планируют построить канатную дорогу, которая соединит север-юг и восток-запад города.

Кабинки будут вмещать до 12 человек и будут курсировать над улицами, не создавая пробок, пишет inpoland.net.pl.

Система повторяет пример Ла-Паса и Сингапура и станет частью Инвестиционного плана для Подгалья на 500 миллионов злотых.

Первая линия пройдет от железнодорожного вокзала до Кузнице вдоль реки Быстрая, вторая соединит район Циргла с Ольчей и Центрум с Кшептувками.

Канатные дороги не нуждаются в сносе зданий и минимизируют влияние на городское пространство. Финансирование проекта еще не обсуждается после провала планов IPO PKL.

Аналогичные системы в Кринице-Здруе и Бялке Татшанской уже перевозят туристов между гостиницами и склонами. Первые линии гондольных дорог в Закопане планируют открыть в 2027 году.

