Где в Польше планируют построить «воздушное метро»

Мир
24
В Закопаном в Польше планируют построить канатную дорогу, которая соединит север-юг и восток-запад города.
Кабинки будут вмещать до 12 человек и будут курсировать над улицами, не создавая пробок, пишет inpoland.net.pl.
Система повторяет пример Ла-Паса и Сингапура и станет частью Инвестиционного плана для Подгалья на 500 миллионов злотых.
Первая линия пройдет от железнодорожного вокзала до Кузнице вдоль реки Быстрая, вторая соединит район Циргла с Ольчей и Центрум с Кшептувками.
Канатные дороги не нуждаются в сносе зданий и минимизируют влияние на городское пространство. Финансирование проекта еще не обсуждается после провала планов IPO PKL.
Аналогичные системы в Кринице-Здруе и Бялке Татшанской уже перевозят туристов между гостиницами и склонами. Первые линии гондольных дорог в Закопане планируют открыть в 2027 году.
Finance.ua
Польша
