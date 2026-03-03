Какие украинцы в Польше должны подтвердить профессиональную активность Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Польше вступят в силу новые правила выплаты пособия 800+ для граждан Украины со статусом UKR. Реформа стала частью более широких изменений в системе социальной поддержки иностранцев, легально проживающих в стране.

Кого будет касаться

Изменения коснутся около 150 тысяч человек, которым придется повторно подать заявление и подтвердить выполнение новых условий, в том числе профессиональной активности.

Кто будет иметь право на пособие

Как сообщает ZUS, право на получение пособия будет зависеть от профессиональной деятельности заявителя в месяце, предшествующем подаче заявки. Проверка будет производиться на основании данных из страховых реестров, без необходимости дополнительной подачи документов в большинстве случаев.

К профессиональной деятельности относят работу по трудовому договору или договору поручения, ведению бизнеса, получению стипендий, пособия по безработице или участие в программах профессионального обучения.

Для отдельных категорий установлен минимальный порог страховых взносов — 50% или 30% от минимальной заработной платы в зависимости от группы.

В настоящее время конечный срок подачи документов не определен. Обязательными остаются номера PESEL заявителя и ребенка, подтверждение легального пребывания в Польше, информация о пересечении границы, а также заявление, что ребенок посещает польское учебное заведение или проходит обязательное дошкольное образование. И ребенок, и заявитель должны фактически проживать на территории Польши.

Когда могут остановить выплаты

Выплаты могут быть приостановлены в случае сомнений в проживании, выполнении требований профессиональной активности или обучении ребенка.

Ежемесячная проверка этих критериев станет стандартной процедурой.

Подобные требования с 1 июня 2026 г. распространят также на других иностранцев из-за пределов ЕС и ЕАСТ, которые легально работают в Польше.

Изменения не касаются граждан Польши, а также граждан стран ЕС и ЕАСТ.

даже выше, чем среди граждан Польши. Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работает, либо занимается предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Уровень профессиональной активности взрослых мигрантов из Украины, по оценкам министра,

Finance.ua писал , что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых

