Какие украинцы в Польше должны подтвердить профессиональную активность

Личные финансы
14
Какие украинцы в Польше должны подтвердить профессиональную активность
Какие украинцы в Польше должны подтвердить профессиональную активность
В Польше вступят в силу новые правила выплаты пособия 800+ для граждан Украины со статусом UKR. Реформа стала частью более широких изменений в системе социальной поддержки иностранцев, легально проживающих в стране.
Об этом пишет inpoland.net.pl.

Кого будет касаться

Изменения коснутся около 150 тысяч человек, которым придется повторно подать заявление и подтвердить выполнение новых условий, в том числе профессиональной активности.

Кто будет иметь право на пособие

Как сообщает ZUS, право на получение пособия будет зависеть от профессиональной деятельности заявителя в месяце, предшествующем подаче заявки. Проверка будет производиться на основании данных из страховых реестров, без необходимости дополнительной подачи документов в большинстве случаев.
К профессиональной деятельности относят работу по трудовому договору или договору поручения, ведению бизнеса, получению стипендий, пособия по безработице или участие в программах профессионального обучения.
Для отдельных категорий установлен минимальный порог страховых взносов — 50% или 30% от минимальной заработной платы в зависимости от группы.
В настоящее время конечный срок подачи документов не определен. Обязательными остаются номера PESEL заявителя и ребенка, подтверждение легального пребывания в Польше, информация о пересечении границы, а также заявление, что ребенок посещает польское учебное заведение или проходит обязательное дошкольное образование. И ребенок, и заявитель должны фактически проживать на территории Польши.

Когда могут остановить выплаты

  • Выплаты могут быть приостановлены в случае сомнений в проживании, выполнении требований профессиональной активности или обучении ребенка.
  • Ежемесячная проверка этих критериев станет стандартной процедурой.
  • Подобные требования с 1 июня 2026 г. распространят также на других иностранцев из-за пределов ЕС и ЕАСТ, которые легально работают в Польше.
  • Изменения не касаются граждан Польши, а также граждан стран ЕС и ЕАСТ.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работает, либо занимается предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Уровень профессиональной активности взрослых мигрантов из Украины, по оценкам министра, даже выше, чем среди граждан Польши.
Finance.ua писал, что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
