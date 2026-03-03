Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — как и кто может оформить Сегодня 17:04 — Личные финансы

Программа субсидий на аренду жилья должна финансово поддержать ВПЛ

Полномасштабная война вынудила миллионы украинцев покинуть свои дома. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) остаются одной из самых уязвимых категорий населения, поэтому государство ввело отдельные механизмы поддержки. Один из них — субсидия на аренду жилья.

Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды для переселенцев, а также возмещение части налогов для собственников жилья. Подробнее о механизме Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды для переселенцев, а также возмещение части налогов для собственников жилья. Подробнее о механизме рассказали в Минюсте.

Кто имеет право на субсидию

Воспользоваться программой могут ВПЛ, которые:

выехали с территорий боевых действий или временно оккупированных регионов;

лишились жилья или оно стало непригодным для проживания;

не имеют собственного жилья в безопасных областях;

тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи;

семьи; не получают пособие на проживание;

не участвуют в программе «Прихисток»;

не находятся в родстве с арендодателем.

Также субсидию могут оформить детские дома семейного типа и приемные семьи.

Кому субсидию не назначат

Выплату не предоставят, если:

в течение трех месяцев до обращения приобретено авто в возрасте до 5 лет;

совершены расходы или покупки на сумму свыше 100 тыс. грн (за некоторыми исключениями);

на депозитах хранится более 100 тысяч гривен;

есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев;

расторгнут договор аренды;

заявитель имеет жилье в безопасном регионе;

владелец жилья уже получил компенсацию за размещение ВПЛ;

получается пособие на проживание.

Как оформить субсидию

Первый шаг — заключить договор аренды в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. После этого подается заявление о назначении субсидии.

Документы можно подать:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через ЦПАУ;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ (с использованием КЭП обеих сторон).

Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Заявитель получает уведомление о назначении, необходимости уточнения данных или отказе с объяснением причин.

Субсидия предоставляется на шесть месяцев с возможностью продления еще на один аналогичный период.

Как рассчитывается размер выплаты

Сумма определяется индивидуально с учетом:

доходов семьи;

количества ее членов;

стоимости аренды в конкретном регионе

Для расчета применяется социальная норма жилья — 13,65 кв. м на одного человека, но не менее 35,22 кв. м на семью.

При этом площадь жилья не должна превышать:

130 кв. м — для квартир;

230 кв. м — для частных домов.

Важно: субсидия на аренду не влияет на право получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Преимущества для арендодателей

Программа выгодна не только арендаторам. Государство компенсирует часть налоговой нагрузки для собственников жилья:

НДФЛ и военный сбор — для физических лиц;

единый налог и военный сбор — для ФЛП.

Ранее мы сообщали , что ВПЛ смогут получить беспроцентный заем до 430 тыс. грн.

