Как защититься от недобросовестных работодателей в Чехии
В Чехии ежегодно фиксируют тысячи нарушений трудового законодательства, в том числе случаи нелегального трудоустройства иностранцев. Значительную часть нарушений составляют случаи нелегального трудоустройства иностранцев.
Об этом пишет Radio Prague International.
Контроль осуществляет Государственная инспекция труда, которая проводит десятки тысяч проверок в год и ведет системную статистику по недобросовестным работодателям. Если работодателя признают недобросовестным, он лишается возможности оформлять или продлевать работникам разрешения на пребывание в пределах трудовой миграции.
Проверки работодателей и обращение работников
Проверки условий труда работников с временной защитой Украины проводятся с 2022 года и охватывают сферу трудовых отношений, занятости и безопасности труда.
По словам пресс-секретаря Государственного управления инспекции труда Рихарда Колибача, с начала полномасштабной войны временную защиту в Чехии получили более 600 тыс. граждан Украины. В настоящее время в стране трудоустроены 224 902 человека с временной защитой.
В случае подозрения на нарушение трудового законодательства физические и юридические лица могут подать обращение в региональную инспекцию труда по месту выполнения работы или через Государственное управление инспекции труда.
Для представления обращения можно использовать электронную форму на портале инспекции труда. К заявлению рекомендуется прилагать документы, подтверждающие описанные факты, в частности:
- трудовой договор;
- приказ об установлении заработной платы;
- справку о трудоустройстве;
- расчетные листья.
В обращении необходимо указать название работодателя, юридический адрес, идентификационный номер (IČO) и место выполнения работы, если оно отличается от юридического адреса.
Издание отмечает, что обращения от граждан Украины поступают относительно редко. Это может быть связано с опасениями потерять работу или испытать давление со стороны работодателя. В некоторых случаях украинские работники работают вместе с членами семьи или получают от работодателя жилье, дополнительно усложняющее подачу жалоб. Часто о нарушениях сообщают коллеги или знакомые работников.
Типичные нарушения работодателей
Наиболее распространенные признаки недобросовестного работодателя:
- отсутствие письменного трудового контракта;
- задержки заработной платы или выплата ниже установленного минимума;
- неоплачиваемые сверхурочные часы;
- отказ оплачивать отпуск или больничные;
- давление или угрозы работникам;
- содержание личных документов
Минимальная заработная плата в Чехии в 2026 году составляет 18 900 крон брутто, и ее невыплата является прямым нарушением законодательства.
Рабочее время обычно не должно превышать 40 часов в неделю без должной компенсации за сверхурочную работу.
Как проверить работодателя
Проверить надежность работодателя можно через открытые государственные реестры. Налоговые и страховые органы публикуют информацию о задолженности предприятий и статусе плательщиков НДС.
Также доступны публичные списки ненадежных плательщиков НДС, в которые входят десятки тысяч субъектов хозяйствования.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что чешское общество нуждается в украинских работниках в разных сферах от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. На февраль 2026 года в Чехии работают около 170 тысяч украинцев. Украинские беженцы приносят в бюджет столько, что с этого можно оплатить всех чешских безработных и инвалидов. Кроме того, экономический рост Чехии в последние три года в значительной степени связан с трудоустройством беженцев.
