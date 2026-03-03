В «Дії» появилась новая военная облигация под 15,5% Сегодня 08:28 — Личные финансы

Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года

В приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

По данным сервиса, украинцы уже приобрели из-за приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.

Как приобрести облигации через приложение

Чтобы приобрести военные облигации в «Дії», нужно:

открыть приложение;

на главном экране выбрать раздел «Военные облигации»;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать документы и произвести оплату.

Приобретенные облигации отображаются в приложении в течение трех рабочих дней.

Условия инвестирования

Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года.

«Покупаете 10 облигаций Феодосия за 10 756 грн под 15,5% годовых — через год получаете 12 352 грн на Дія. Карту», — сообщили в «Дії».

Инвестиции в военные облигации производятся без комиссий и без налогообложения полученного дохода.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что на украинском финансовом рынке готовится к запуску новый инструмент для граждан — лицевые инвестиционные счета (ЛИС). Его задача проста и амбициозна в то же время: сделать инвестирование в украинские ценные бумаги привычным шагом для миллионов людей, которые до сих пор ограничивались депозитами или покупкой валюты.

Механика выглядит так: человек открывает ЛИС, перечисляет на него средства, выбирает ценные бумаги и может совершать сколько угодно сделок купли-продажи внутри счета. Если деньги не выводятся с ЛИС в течение пяти лет, прибыль, полученная от инвестиций, не облагается налогом, что формирует культуру длинного горизонта и дисциплины.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.