В «Дії» появилась новая военная облигация под 15,5%
В приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
По данным сервиса, украинцы уже приобрели из-за приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.
Как приобрести облигации через приложение
Чтобы приобрести военные облигации в «Дії», нужно:
- открыть приложение;
- на главном экране выбрать раздел «Военные облигации»;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать документы и произвести оплату.
Приобретенные облигации отображаются в приложении в течение трех рабочих дней.
Условия инвестирования
Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года.
«Покупаете 10 облигаций Феодосия за 10 756 грн под 15,5% годовых — через год получаете 12 352 грн на Дія. Карту», — сообщили в «Дії».
Инвестиции в военные облигации производятся без комиссий и без налогообложения полученного дохода.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на украинском финансовом рынке готовится к запуску новый инструмент для граждан — лицевые инвестиционные счета (ЛИС). Его задача проста и амбициозна в то же время: сделать инвестирование в украинские ценные бумаги привычным шагом для миллионов людей, которые до сих пор ограничивались депозитами или покупкой валюты.
Механика выглядит так: человек открывает ЛИС, перечисляет на него средства, выбирает ценные бумаги и может совершать сколько угодно сделок купли-продажи внутри счета. Если деньги не выводятся с ЛИС в течение пяти лет, прибыль, полученная от инвестиций, не облагается налогом, что формирует культуру длинного горизонта и дисциплины.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Дії» появилась новая военная облигация под 15,5%
Где живут самые богатые и самые бедные люди в ЕС
Украинцы рассказали, как готовят жилье к возможным отключениям света
Как принудительно взыскать алименты — пошаговая инструкция
Пенсии по инвалидности для I, II и III группы: что изменится
Где самый высокий рост количества вакансий в ЕС (инфографика)