В «Дії» появилась новая военная облигация под 15,5%

Личные финансы
2
Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года
Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года
В приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
По данным сервиса, украинцы уже приобрели из-за приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.

Как приобрести облигации через приложение

Чтобы приобрести военные облигации в «Дії», нужно:
  • открыть приложение;
  • на главном экране выбрать раздел «Военные облигации»;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать документы и произвести оплату.
Приобретенные облигации отображаются в приложении в течение трех рабочих дней.

Условия инвестирования

Новая облигация «Феодосия» предусматривает доходность на уровне 15,5% годовых с выплатой в марте 2027 года.
«Покупаете 10 облигаций Феодосия за 10 756 грн под 15,5% годовых — через год получаете 12 352 грн на Дія. Карту», — сообщили в «Дії».
Инвестиции в военные облигации производятся без комиссий и без налогообложения полученного дохода.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на украинском финансовом рынке готовится к запуску новый инструмент для граждан — лицевые инвестиционные счета (ЛИС). Его задача проста и амбициозна в то же время: сделать инвестирование в украинские ценные бумаги привычным шагом для миллионов людей, которые до сих пор ограничивались депозитами или покупкой валюты.
Механика выглядит так: человек открывает ЛИС, перечисляет на него средства, выбирает ценные бумаги и может совершать сколько угодно сделок купли-продажи внутри счета. Если деньги не выводятся с ЛИС в течение пяти лет, прибыль, полученная от инвестиций, не облагается налогом, что формирует культуру длинного горизонта и дисциплины.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems