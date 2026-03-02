0 800 307 555
Украинцы рассказали, как готовят жилье к возможным отключениям света

Личные финансы
21
Почти половина украинцев планируют энергосберегающие решения для жилья
Большинство украинцев не испытывают необходимости дополнительно подзаряжать устройства при отключении электроэнергии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.
Согласно результатам исследования, 61% опрошенных сообщили, что им достаточно имеющихся источников питания или заряда устройств. В то же время 39% респондентов отметили, что нуждаются в дополнительной подзарядке, в том числе 29% подзаряжают устройства на работе.
Читайте также: EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
На вопрос «Нужно ли подзарядиться во время отключений?» ответы распределились следующим образом:
  • Нет, вполне хватает заряда — 61%;
  • Да, подзаряжаюсь на работе — 29%;
  • Да, хожу в пункты несокрушимости — 6%;
  • Да, хожу в кафе/коворкинги — 4%.

Планы относительно энергосберегающих решений

Rakuten Viber также узнал, планируют ли украинцы внедрять энергосберегающие решения на будущее, учитывая опыт этой зимой. Около половины опрошенных (45%) планируют оснащать жилье, а 27% уже сделали все возможное. В то же время, четверть респондентов (25%) не планируют ничего делать.
Ответы на вопрос «На опыте этого года, планируете ли внедрить какие-то энергосберегающие решения на будущее?» распределились следующим образом:
  • Да, буду что-то делать для своего дома — 45%;
  • Уже сделал (а) все возможное — 27%;
  • Нет, как-то и будет — 21%;
  • Нет, ожидаю улучшения — 4%;
  • Да — планирую релоцироваться — 3%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что спрос на портативные зарядные станции в Украине остается высоким после массовых отключений электроэнергии. В то же время, анализ цен свидетельствует, что покупка такого оборудования за рубежом может быть существенно дешевле. В неких вариантах экономия — более 60%.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
