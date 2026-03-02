Украинцы рассказали, как готовят жилье к возможным отключениям света
Большинство украинцев не испытывают необходимости дополнительно подзаряжать устройства при отключении электроэнергии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.
Согласно результатам исследования, 61% опрошенных сообщили, что им достаточно имеющихся источников питания или заряда устройств. В то же время 39% респондентов отметили, что нуждаются в дополнительной подзарядке, в том числе 29% подзаряжают устройства на работе.
На вопрос «Нужно ли подзарядиться во время отключений?» ответы распределились следующим образом:
- Нет, вполне хватает заряда — 61%;
- Да, подзаряжаюсь на работе — 29%;
- Да, хожу в пункты несокрушимости — 6%;
- Да, хожу в кафе/коворкинги — 4%.
Планы относительно энергосберегающих решений
Rakuten Viber также узнал, планируют ли украинцы внедрять энергосберегающие решения на будущее, учитывая опыт этой зимой. Около половины опрошенных (45%) планируют оснащать жилье, а 27% уже сделали все возможное. В то же время, четверть респондентов (25%) не планируют ничего делать.
Ответы на вопрос «На опыте этого года, планируете ли внедрить какие-то энергосберегающие решения на будущее?» распределились следующим образом:
- Да, буду что-то делать для своего дома — 45%;
- Уже сделал (а) все возможное — 27%;
- Нет, как-то и будет — 21%;
- Нет, ожидаю улучшения — 4%;
- Да — планирую релоцироваться — 3%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что спрос на портативные зарядные станции в Украине остается высоким после массовых отключений электроэнергии. В то же время, анализ цен свидетельствует, что покупка такого оборудования за рубежом может быть существенно дешевле. В неких вариантах экономия — более 60%.
