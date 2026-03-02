Где самый высокий рост количества вакансий в ЕС (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где самый высокий рост количества вакансий в ЕС (инфографика)

Европейский рынок труда в начале 2026 года остается относительно сильным с рекордными уровнями занятости, несмотря на экономический спад и глобальную нестабильность.

Однако, несмотря на общую устойчивость рынка, некоторые сектора ищут работников и пытаются восполнить оставшиеся еще в результате пандемии COVID-19 пробелы.

производственного сектора вырос больше — на 4,2%. Новые данные, опубликованные Евростатом , показывают, что между 2019 годом, до пандемии и 2023 годами, уровень вакансий среди работников

Следующие по величине уровни вакансий, по данным Евростата, были зафиксированы на должностях менеджера по продажам, по маркетингу и развитию (3%), продавцам (2,8%), работникам транспорта и хранения (2,5%) и другим работникам административной поддержки (2,4%).

Однако не все профессии испытали одинаковую тенденцию: уровень вакансий в нескольких секторах снизился за тот же период.

Наиболее существенное сокращение

было зафиксировано среди техников по биологическим наукам (-2,6%), специалистам по базам данных и сетям (-1,7%), а также разработчикам и аналитикам программного обеспечения (-1,5%).

Некоторые эксперты объясняют спад в этих секторах отчасти ростом автоматизации и искусственного интеллекта. Хотя спрос на специализированные должности, например, в области анализа данных или генной терапии, остается высоким, этого нельзя сказать о физической работе или работе, сосредоточенной исключительно на исследованиях.

Например, хотя уровень вакансий для специалистов по базам данных и сетям снизился до 5,1%, он оставался значительно выше среднего показателя для всех профессий, который составил 2,4%. Фактически доля работников, работающих с базами данных и сетями, выросла на 0,2% между 2019 и 2023 годами.

Что-то подобное произошло с разработчиками программного обеспечения и аналитиками — сектором, который в 2023 году сократился до 6,9%, но доля работников которого, по данным Евростата, за это время выросла на 0,5%.

И наоборот, в других секторах, где уровень вакансий возрос, наблюдалось уменьшение доли работников. Это касается работников транспорта и хранения (-0,2%) и продавцов (-0,1%) между 2019 и 2023 годами.

Об этом Напомним, украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем.Об этом заявила специальный посланник ЕС по украинцам Ильва Йоганссон.

По ее словам, хотя уровень интеграции украинцев в рынок труда отличается в зависимости от страны, общая тенденция положительная, а занятость украинцев в государствах-членах растет.

«Общая ситуация такова, что они вносят вклад в рынок труда. И я думаю, что в будущем это будет ситуация, когда работодатели в государствах-членах будут их удержать», — отметила Йоганссон.

«В странах, где проводили исследования, например в Чехии, выяснили, что украинцы в прошлом году внесли вдвое больше средств, чем государство потратило на социальные выплаты для них», — сказала спецпосланник ЕС.

