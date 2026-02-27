Может ли Украина ввести евро до вступления в ЕС Сегодня 09:24

Может ли Украина ввести евро до вступления в ЕС

Черногория — это страна, которая перешла на евро до вступления в Европейский Союз, этот шаг вызвал критику Европейской комиссии и Европейского центрального банка, поэтому это не тот путь, который следует подражать Украине.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина.

Кроме введения евро естественным способом после вступления в ЕС, возможен также экстремальный сценарий. Так, Черногория ввела евро, оставаясь кандидатом на вступление в ЕС.

Какая специфика Черногории

Такой шаг называется односторонней евроизацией. В таком случае страна не имеет собственной монетарной политики и не имеет права голоса при принятии решений Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также не получает свою долю доходов от эмиссии евро, отметил Владимир Лепушинский.

«Это может быть оптимальным решением для Черногории, не имевшей собственной валюты и до этого (использовался югославский динар, а впоследствии — немецкая марка).

Однако Европейская комиссия и ЕЦБ неоднократно выражали свое недовольство односторонним использованием евро в Черногории. И это явно не тот путь, по которому должна идти Украина", — подытожил он.

Что теряет Украина от перехода на евро

Он объяснил, что переход на евро означает, что страна лишается инструментов монетарной политики для борьбы с экономическими шоками. Это, в частности, один из аргументов, почему крупнейшие экономики стран Центральной и Восточной Европы, несмотря на длительное пребывание в ЕС, до сих пор не внедрили евро.

«Теоретически, в рамках ЕС экономические циклы должны быть синхронизированы, а шоки должны влиять на страны более или менее одинаково. Однако на практике это не всегда так».

Хотя интеграция стран Центральной и Восточной Европы в европейские цепи поставок способствовала синхронизации их экономических циклов с еврозоной, общие шоки обычно меньше влияют на ВВП и инфляцию этих стран", — пояснил Владимир Лепушинский.

Баланс рисков и преимуществ

Он добавил, что для Украины этот баланс еще больше смещен в сторону рисков. Украинская экономика постоянно испытывает очень специфические военные шоки, связанные, в частности, с обстрелами, энергодефицитами и существенными изменениями урожаев.

Напомним, 24 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что действующие правила вступления в ЕС были разработаны для условий мирного времени, поэтому на сегодняшний день готовятся новые правила, но их следует обсудить со всеми членами объединения. Она также сообщила, что Украина выполнила 63 из 68 реформ для вступления в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.