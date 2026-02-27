Nvidia заработала более $200 млрд на буме искусственного интеллекта Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

Компания Nvidia обнародовала рекордные финансовые результаты за год: годовой доход составил $215,9 млрд, что на 65% больше предыдущего периода, а квартальный — $68,1 млрд.

Об этом сообщает Incrypted

Главным двигателем роста стала инфраструктура для искусственного интеллекта, в том числе дата-центры, которые принесли $193,7 млрд в год.

Компания также вернула акционерам $41 млрд в виде байбеков и дивидендов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта резко растет и индустрия вступает в новую фазу развития.

Учитывая текущий тренд, Nvidia остается ключевым игроком на рынке искусственного интеллекта, а в дальнейшем ожидается рост спроса на ШИ-технологии.

