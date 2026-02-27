Nvidia заработала более $200 млрд на буме искусственного интеллекта
Компания Nvidia обнародовала рекордные финансовые результаты за год: годовой доход составил $215,9 млрд, что на 65% больше предыдущего периода, а квартальный — $68,1 млрд.
Об этом сообщает Incrypted.
Главным двигателем роста стала инфраструктура для искусственного интеллекта, в том числе дата-центры, которые принесли $193,7 млрд в год.
Компания также вернула акционерам $41 млрд в виде байбеков и дивидендов.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта резко растет и индустрия вступает в новую фазу развития.
Учитывая текущий тренд, Nvidia остается ключевым игроком на рынке искусственного интеллекта, а в дальнейшем ожидается рост спроса на ШИ-технологии.
