Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти

Технологии&Авто
Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти
Nvidia меняет ценности поставок GeForce RTX 50 и отрешается от моделей с 16 ГБ памяти, сразу продвигая на рынок более доступные версии.
Об этом пишет VideoCardz.
В частности, компания уже снизила объемы поставок моделей RTX 5060 Ti (16 ГБ) и RTX 5070 Ti, перераспределив мощности в пользу RTX 5060 и RTX 5060 Ti (8 ГБ).
Сообщается, что на фоне роста цен и дефицита чипов видеопамяти GDDR7 Nvidia придерживается такой политики:
  • если видеокарта доступна в версиях 8 ГБ и 16 ГБ (например RTX 5060 Ti), приоритет в поставках будет у варианта с 8 ГБ;
  • если у RTX 5060 и RTX 5060 Ti — одинаковые характеристики памяти (8 ГБ), преимущество в отгрузках получает старшая RTX 5060 Ti;
  • если несколько моделей оснащены 16 ГБ памяти (RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti и RTX 5080), приоритет в поставках отдается RTX 5080.
В целом, это соответствует более ранним утечкам, согласно которым производители видеокарт стремятся сократить выпуск наименее прибыльных версий. Проще говоря, в условиях дефицита памяти Nvidia выгоднее резервировать большие объемы VRAM для дорогих моделей, жертвуя «бюджетниками».
В отчете также утверждается, что с учетом текущей ситуации на рынке рост цен на видеокарты продолжится и в следующем квартале. Это коснется не только флагманских, но и более доступных моделей.
По материалам:
УНІАН
