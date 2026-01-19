Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти Сегодня 06:27 — Технологии&Авто

Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти

Nvidia меняет ценности поставок GeForce RTX 50 и отрешается от моделей с 16 ГБ памяти, сразу продвигая на рынок более доступные версии.

Об этом пишет VideoCardz.

В частности, компания уже снизила объемы поставок моделей RTX 5060 Ti (16 ГБ) и RTX 5070 Ti, перераспределив мощности в пользу RTX 5060 и RTX 5060 Ti (8 ГБ).

Сообщается, что на фоне роста цен и дефицита чипов видеопамяти GDDR7 Nvidia придерживается такой политики:

если видеокарта доступна в версиях 8 ГБ и 16 ГБ (например RTX 5060 Ti), приоритет в поставках будет у варианта с 8 ГБ;

если у RTX 5060 и RTX 5060 Ti — одинаковые характеристики памяти (8 ГБ), преимущество в отгрузках получает старшая RTX 5060 Ti;

если несколько моделей оснащены 16 ГБ памяти (RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti и RTX 5080), приоритет в поставках отдается RTX 5080.

В целом, это соответствует более ранним утечкам, согласно которым производители видеокарт стремятся сократить выпуск наименее прибыльных версий. Проще говоря, в условиях дефицита памяти Nvidia выгоднее резервировать большие объемы VRAM для дорогих моделей, жертвуя «бюджетниками».

В отчете также утверждается, что с учетом текущей ситуации на рынке рост цен на видеокарты продолжится и в следующем квартале. Это коснется не только флагманских, но и более доступных моделей.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.